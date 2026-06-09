Опубликована архитектура программы Делового форума Россия – АСЕАН

Опубликована архитектура Делового форума Россия – АСЕАН, который состоится 17 июня «на полях» саммита Россия – АСЕАН в Казани на площадке Айти-парк им. Башира Рамеева. Главной темой станет «Россия – АСЕАН: партнерство без границ». Форум призван сформировать фундамент крупной и влиятельной международной дискуссионной платформы для предметного и профессионального обсуждения магистральных направлений развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН. Оператор Делового форума – Фонд Росконгресс.

«В год 35-летия установления отношений между Россией и АСЕАН проведение Делового форума приобретает особое значение. В центре внимания видных политиков, представителей бизнес-сообществ, экспертных кругов будут находиться темы, связанные с поиском оптимальных путей и форм дальнейшего расширения деловых связей России со странами АСЕАН, новых возможностей для диалога, настроенного на партнерство, реализацию взаимовыгодных проектов, а также созданием благоприятных условий для диверсификации взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков.

Программа Делового форума Россия – АСЕАН будет построена вокруг четырех направлений: «Развитие сотрудничества в области информационных технологий и ИИ: финтех и «умные» города», «Международная торговля, обеспечение продовольственной безопасности и транспортно-логистическая связанность России и стран АСЕАН», «Партнерство в рамках ЕАЭС – АСЕАН: взаимодействие в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации» и «Традиционные духовно-нравственные ценности и модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН».

«Деловой форум Россия – АСЕАН свидетельствует о серьезном взаимном интересе бизнес-сообществ наших стран к расширению взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что Форум станет важной диалоговой площадкой для обсуждения наиболее актуальных тем многосторонней экономической повестки, налаживания прямых контактов между предпринимателями и построения устойчивых и долгосрочных деловых партнерств», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

В рамках программы Делового форума для представителей деловых делегаций стран – членов АСЕАН состоится осмотр выставки предприятий Республики Татарстан, будет организовано посещение особой экономической зоны «Иннополис». По окончании Форума для участников будет организована культурная программа.