Исторический рекорд РЕН ТВ доказал осознанный выбор зрителей

Телеканал РЕН ТВ зафиксировал максимальный за всю историю своего вещания показатель доли в будний день среди целевой аудитории «Все 22-55».

Согласно данным Mediascope, 4 июня доля канала в российских городах составила 10,62%. Этот результат также стал лучшим среднесуточным показателем вещателя с января 2024 года. По мнению экспертов медиарынка, такой высокий показатель в будний день – это уникальный случай для коммерческого эфирного канала, когда конкуренция за внимание зрителей традиционно выше, чем в выходные.

Основной успех внесли линейки программ собственного производства РЕН ТВ: «Тайны Чапман», «Самые шокирующие гипотезы», «Невероятно интересные истории» и «С бодрым утром!». Высокие показатели также продемонстрировали регулярные информационные выпуски «Новостей». Эксперты отмечают, что рост за счет собственного контента доказывает высокую лояльность аудитории к каналу.

«Зритель выбирает РЕН ТВ, потому что ищет знаний, и этот исторический рекорд — про верный выбор программной стратегии канала, - отмечает генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. — Мы постоянно изучаем зрительские запросы, повышаем качество научно-популярных программ, работаем с лучшими экспертами. Мы с уважением относимся к зрительской жажде знаний, поэтому программы собственного производства РЕН ТВ регулярно бьют рекорды и собирают у экранов миллионы зрителей».