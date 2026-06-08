Опубликована архитектура II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Опубликована архитектура деловой программы II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который состоится 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве. Форум объединит представителей органов власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса, общественных организаций, лидеров мнений, деятелей культуры и спорта для обсуждения современных подходов к формированию системы здорового долголетия.

«Сегодня тема здорового долголетия напрямую связана с вопросами народосбережения и повышения качества жизни людей. От того, насколько эффективно будут развиваться профилактика, современные подходы к охране здоровья и культура ответственного отношения к себе, зависит устойчивое развитие страны и ее человеческий потенциал. Форум станет площадкой для выработки решений, направленных на повышение качества и продолжительности жизни людей», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В центре деловой программы — вопросы управления биологическим возрастом, развития технологий здоровьесбережения, интеграции медицины, науки, культуры и общественных инициатив, а также формирования здоровой среды и продвижения ценностей здорового долголетия. Архитектура форума включает тематические треки, посвященные охране здоровья граждан и инновациям, механизмам старения, питанию и биологически активным добавкам, развитию региональных практик, вопросам интеграции культуры и медицины, а также продвижению практик здорового долголетия среди населения страны.

В рамках программы состоятся пленарная сессия «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика», экспертные дискуссии, деловые игры, открытые лекции. На торжественном открытии Форума состоится показ спектакля «Единомышленники» от театра «Современник».

«Повестка здорового долголетия становится важной частью общественного диалога о качестве жизни, профилактике и сохранении здоровья людей. Форум создает пространство для обсуждения новых подходов и обмена опытом между представителями разных сфер, участвующих в формировании современной культуры заботы о человеке. Особое значение приобретает участие культуры, медиа и общественных инициатив в продвижении ценностей здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью», — отметила заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос.

Также в рамках Форума будут подведены итоги конкурса среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвящённый продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия». Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте движения до 15 июня 2026 года.