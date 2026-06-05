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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Антон Кобяков и Родни Кук обсудили перспективы восстановления российско-американского диалога

Михаил Киреев/Росконгресс

На «полях» Петербургского международного экономического форума состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и официального представителя Президента США Дональда Трампа, главы делегации США на ПМЭФ, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы восстановления российско-американского сотрудничества, а также развитие гуманитарных, культурных и деловых связей между двумя странами.

«Глобальное мироустройство невозможно сбалансировать, основываясь на политике санкций. Для скорейшего достижения мира необходимо восстановить открытый и прагматичный диалог между Россией и Соединенными Штатами», — подчеркнул Антон Кобяков.

Родни Кук с большим удовлетворением отметил положительные эмоции, которые он испытывает от своего визита в Россию, и подчеркнул его особую важность. Он также сообщил, что намерен в ближайшее время представить Президенту США Дональду Трампу предложения и инициативы, подготовленные по итогам поездки.

Кроме того, Родни Кук проинформировал о своей обширной программе пребывания в Санкт-Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума, в том числе об участии в бизнес-диалогах и других мероприятиях деловой программы форума, а также культурных и общественных событиях.

Стороны обсудили пути и возможности восстановления сотрудничества между Россией и США, отметив важность сохранения каналов коммуникации и развития контактов по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.

 
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