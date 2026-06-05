Экспозицию павильона «Душа России» на ПМЭФ-2026 представили высоким международным гостям

Во второй день работы ПМЭФ-2026 экспозицию павильона «Душа России» представили делегации Королевства Саудовская Аравия, которое в этом году является страной-гостем Форума. В составе делегации павильон посетил Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдельазиз Бен Сальман Аль Сауд.

Также с экспозицией «Души России» ознакомились заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.

Проект «Душа России» реализуется социокреативной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Креативная экономика сегодня становится частью мягкой силы страны: российские бренды, дизайн, музыка, кино и цифровой контент формируют интерес к России и привлекают международную аудиторию. Чем заметнее наша культура за рубежом, тем выше инвестиционная привлекательность страны и шире возможности для экспорта российских творческих продуктов. Проект «Душа России» наглядно показывает этот потенциал — через таланты регионов и современное прочтение традиций», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Культура и креативные индустрии — полноценная часть экономики и один из факторов, формирующих образ страны на международной арене. Проект «Душа России» показывает, как традиции и народные художественные промыслы превращаются в современные бренды и творческие продукты, востребованные и внутри страны, и за ее пределами. Особенно ценно, что павильон вызывает интерес у зарубежных гостей ПМЭФ: культурный диалог становится прочной основой для делового и гуманитарного сотрудничества», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Народные промыслы и локальная идентичность работают как основа новых брендов, дизайна и художественных проектов, которые помогают развивать регионы нашей страны. В Год единства народов России такие пространства помогают укреплять связи между территориями через современные творческие форматы», — подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Концепция павильона объединяет социальные инициативы и национальные цели развития: экспозиция показывает, как традиции, народные художественные промыслы и локальная идентичность становятся основой новых брендов, художественных практик и креативных проектов.

В пространстве представлены более 50 работ современных авторов и российских брендов — от предметов интерьера, текстиля и посуды до арт-объектов, инклюзивных театров и региональных креативных кластеров. Среди участников экспозиции — Императорский фарфоровый завод, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, уральский проект «Антихрупкость», бренд «Крестецкая строчка» и другие.

На стенде «Душа России» проходит собственная лекционная и дискуссионная программа: разговоры о культурной идентичности, благотворительности и социальной ответственности бизнеса, развитии НКО, инклюзии, музыкальной индустрии, высокой моде и экспорте российских креативных брендов.

Отдельные события посвящены пятилетию Президентского фонда культурных инициатив. Здесь же 5 июня пройдет церемония награждения победителей VIII сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».