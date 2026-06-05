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«РН-Ванкор» внедряет технологии виртуальной реальности для обучения нефтяников

«РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») ввел в эксплуатацию на Ванкорском месторождении на севере Красноярского края многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для обучения и повышения квалификации специалистов предприятия.

Современный отечественный симулятор обеспечивает полный цикл обучения — от теоретической подготовки до оценки практических навыков. Специализированное программное обеспечение и устройства виртуальной реальности тренажера позволяет отрабатывать алгоритмы действий в условиях, максимально приближенным к производственным.

В ходе обучения имеется возможность моделировать различные сценарии — от планового осмотра оборудования и выполнения основных технологических операций до решения нештатных ситуаций.

Благодаря занятиям на тренажере у работников формируются устойчивые практические навыки, необходимые на реальной производственной площадке. Внедрение программно-аппаратного комплекса обеспечивает эффективную подготовку молодых специалистов и повышение квалификации опытных сотрудников. Для них предусмотрены специализированные программы обучения со сложными техническими операциями.

Приоритетом «Роснефти» является обеспечение безопасных условий труда сотрудников Компании и подрядных организаций, а также внедрение экологически ответственных методов работы.

Применение современных технологий в «РН-Ванкор» повышает уровень безопасности эксплуатации производственных объектов и охраны труда. Внедрение тренажеров виртуальной реальности на предприятии направлено на формирование новой культуры обучения, в которой безопасность начинается задолго до выхода на производственную площадку.

 
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