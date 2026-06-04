На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве КРДВ и Фонда Росконгресс

В Санкт-Петербурге «на полях» Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между КРДВ и Фондом Росконгресс о сотрудничестве и проведении конгрессных, выставочных и деловых мероприятий, а также привлечения инвестиций и продвижения преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Фонд Росконгресс традиционно уделяет особое внимание продвижению инвестиционного потенциала Дальнего Востока и Арктики на российских и международных площадках. Подписанное соглашение позволит объединить наши возможности с экспертизой КРДВ для привлечения новых партнеров, расширения деловых контактов и продвижения перспективных проектов макрорегиона», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Соглашение предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества. КРДВ и Фонд Росконгресс планируют оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, совместно организовывать форумы, конференции, круглые столы, деловые встречи в России и за рубежом.

«Объединяя усилия с партнерами, мы планомерно развиваем инвестиционный потенциал Дальнего Востока и Арктики. В сотрудничестве с Фондом «Росконгресс», ведущим организатором форумов в стране, мы будем привлекать в макрорегион перспективные проекты, крупные инвестиции и новые идеи, повышая качество делового климата на Востоке России. Участие в совместных мероприятиях высокого уровня позволит наглядно продемонстрировать инвестиционную привлекательность макрорегиона. Уверен, что взаимодействие с Фондом вызовет интерес у российского бизнеса, а также даст дополнительный импульс для привлечения иностранных компаний на Дальний Восток и в Арктику», — прокомментировал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) — государственный институт социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственный Минвостокразвития России. КРДВ является управляющей компанией ряда преференциальных режимов. Среди них: АЗРФ и ТОР, СПВ, КОРФ, САР на о. Русский.

КРДВ создает благоприятные условия для реализации инвестпроектов, обеспечивает применение резидентами налоговых льгот и административных преференций, предоставляет в льготную аренду землю и производственные площади, помогает с инфраструктурным обеспечением и привлечением сотрудников, предоставляет другие сервисы.