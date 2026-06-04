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Забег «Борись и побеждай» на ПМЭФ: 2500 человек пробежали по центру Санкт-Петербурга

Валентина Певцова/Росконгресс

Традиционный массовый забег «Борись и побеждай» прошел в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. На старт вышли 2500 человек, участники стартовали рано утром от Исаакиевского собора и пробежали 5 км по центральным улицам Санкт-Петербурга.

В открытии забега приняли участие президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева и директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов. Перед стартом футболист сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин провел разминку с участниками забега.

«Вот уже десять лет подряд участники ПМЭФ начинают один из дней Форума традиционным забегом. В 2016 году стартовали 250 человек, сегодня утром – уже 2500 бегунов.

Хочу поблагодарить министерство спорта, правительство Санкт-Петербурга и Лигу Героев за то, что помогают развивать этот проект. Это хороший пример того, как выросла популярность бега, также вырос и масштаб спортивной программы», – сказала руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

«Меня очень радует, что все больше участников присоединяется к этому утреннему забегу. Уверена, что все те, кто пришли, получат сегодня удовольствие. По количеству участников мы прирастаем на 20 процентов каждый год – это очень большой ежегодный рост, которому позавидует любой бизнес», – отметила президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Победителями общего зачета стали Елена Зонова и Николай Ляликов, специальным призом от московского «Динамо» их наградили Константин Тюкавин и плюшевый Лабубу.
Среди участников ПМЭФ лучшими стали Вероника Степанова и Андрей Иванов.

«Классно, что это утро начинается именно с забега, спорт – отличный старт для хорошего дня и всего Форума. Я сегодня провел зарядку для бегунов, она немного отличается от нашей обычной футбольной разминки, но, поверьте, получилась не менее энергичной. Дальнейшие планы у меня и у «Динамо» – посетить Форум, где сегодня будет большая спортивная программа и моя автограф-сессия на стенде Минспорта», – рассказал Константин Тюкавин.

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединила более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В деловую программу включены три спортивные сессии, на основной площадке Форума будут работать стенды форума «Россия – спортивная держава», Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики, Сурдлимпийского комитета России.

Генеральный партнер забега «Борись и побеждай» – «Абсолют Банк», официальный страховой партнер – СберСтрахование, партнеры забега – deppa и Сколково. Официальный партнер спортивной программы – московское «Динамо».

 
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