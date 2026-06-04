Десятилетие науки и технологий будет представлено на ПМЭФ-2026

На 29ом Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3-6 июня, будет представлена посвященная инициативам и проектам Десятилетия науки и технологий программа. Участники ПМЭФ-2026 смогут узнать о новых книгах «Библиотеки Десятилетия науки и технологий», присоединиться к дискуссии о создании условий для прорывных исследований, увидеть концепции новой «научной» коллекции бренда Putin Team Russia и познакомиться с посвященными науке аксессуарами для путешествий от бренда Routemark. Кроме того, на площадке форума традиционно стартует пятый сезон выставки «Наука в лицах».

Деловая программа XXIX Петербургского международного экономического форума включает в том числе сессии, посвященные науке и новым технологиям. Одна из них — «Вклад в вечное: как капиталы создают научное наследие» — начнется 4 июня в 15:00 в конференц-зале H23 павильона H Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». На ней представители благотворительных фондов, таких как Фонд Мельниченко, Благотворительный фонд «Система» и Образовательный Фонд «Талант и успех», расскажут, зачем бизнес создает благотворительные научные фонды, какие задачи стоят перед ними, какие форматы и модели поддержки доказали свою эффективность, а также как объединить усилия государства и частных фондов для достижения национальных целей в науке. Модератором сессии станет Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Программу Десятилетия науки и технологий на стенде Минобрнауки России откроет 3 июня в 15:00 панельная дискуссия «Доступные данные как общественное благо: институциональные условия для прорывных исследований и наукоемкого предпринимательства в эпоху искусственного интеллекта». Эксперты — представители Российской академии наук, ПАО «Норникель», ПАО «Ростелеком», МГУ, Yandex Cloud, Colab и других организаций — обсудят изменение научно-технологического ландшафта России и мира в эпоху ИИ. Спикеры расскажут, могут ли корпорации финансировать работу с научными данными и получать от этого выгоду, где проходит граница между данными как общественным благом и данными как коммерческим активом, а также какие отрасли российской экономики получат наибольший эффект от систематизации накопленных научных данных в горизонте пяти лет.

В 14:00 4 июня состоится презентация новых книг в рамках проекта «Библиотека Десятилетия науки и технологий». Серия пополнится книгами выдающихся ученых и популяризаторов науки: П.Л. Капицы, А.Е. Ферсмана, Я.И. Перельмана и М.М. Колтуна. Партнерами переизданий классической отечественной научно-популярной литературы в этот раз стали Благотворительный фонд «Система», «Альфа-Банк», «СИБУР» и ПАО «ФосАгро». Также будет организован мастер-класс от сервиса «НАША ЛАБА» — участники форума поработают под руководством ученого на секвенаторе «Нанофор 06» и узнают, как расшифровка генома применяется при решении прикладных задач в разных сферах — от молекулярной диагностики до селекции и фармакогенетики.

Кроме того, на стенде Минобрнауки России будут представлены концепции новой «научной» коллекции бренда Putin Team Russia, которая разрабатывается в рамках Десятилетия науки и технологий. В 2026 году бренд экипирует волонтеров VI Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» 25-27 ноября, а также подготовит комплект сувенирной продукции для участников. Другой элемент выставочной зоны Десятилетия на стенде — образцы посвященной науке коллекции аксессуаров для путешествий от компании Routemark, которая включает, например, чехлы для чемоданов. Также стенд Минобрнауки России украсит инсталляция из российской лабораторной посуды от компании «Праймлаб», которую используют ученые ведущих лабораторий страны.

Во время ПМЭФ-2026 на стенде Минобрнауки России будут проходить церемонии подписания соглашений о сотрудничестве в Десятилетие науки и технологий с ведущими компаниями страны: ПАО «Ростелеком», АО «Лаборатория Касперского», АО «Издательство «Просвещение»», АО «Швабе», ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»», ООО «СуперДжоб», а также с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В том числе будут подписаны два соглашения с группой RWB: первое направлено на популяризацию науки, технологий и инженерных специальностей среди школьников и молодежи. Второе — трехстороннее Соглашение между Минобрнауки России, RWB (Wildberries & Russ) и АНО «Национальные приоритеты» о сотрудничестве по продвижению инициативы Десятилетия науки и технологий «Научно-популярный туризм», в том числе на ресурсах WB Travel в разделе Впечатления и Идеи для поездок.

5 июня состоится церемония открытия нового сезона выставки «Наука в лицах» — галереи портретов выдающихся современных российских ученых. Героями пятого сезона стали 32 исследователя из 15 регионов России — лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых, премии Правительства Москвы молодым ученым, Научной премии Сбера, национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», а также ученые, представившие свои разработки Президенту Российской Федерации на Конгрессе молодых ученых, победители конкурсов Российского научного фонда, сотрудники ведущих российских научных организаций и высокотехнологичных компаний: СИБУРа, Сбера, Росатома. Выставка будет экспонироваться в течение всех дней форума между входами в павильоны E и F (уличная экспозиция вдоль Пассажа).

6 июня в 12:00 состоится дискуссия «Эстафета поколений: как поддержать молодежь в науке и вовлечь ее в решение задач научно-образовательной политики». Участники, среди которых помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и другие, обсудят современные механизмы вовлечения научной молодежи в процессы принятия решений, возможности реализации собственных инициатив и участия в масштабных проектах национального уровня. В центре внимания — новые форматы представительства интересов молодых исследователей, взаимодействие науки, государства и бизнеса, а также инструменты, позволяющие сделать голос нового поколения ученых и изобретателей значимым фактором научно-технологического развития России. Дискуссия станет площадкой для обмена лучшими практиками и поиска новых подходов к раскрытию потенциала молодых талантов.