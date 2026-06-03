На ПМЭФ впервые откроется пространство народных художественных промыслов

В рамках выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума 2026 года впервые откроется стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», созданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Оператор проекта – Фонд Росконгресс.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, свои лучшие работы представят более полутора десятков предприятий из разных регионов страны. Все они входят в перечень организаций народных художественных промыслов (НХП), который ведется Минпромторгом для системной поддержки соответствующих производителей. Среди экспонатов – лаковая миниатюра из Федоскино, Мстеры, Палеха и Холуя, знаменитые подносы из Жостово и хохломская посуда, торжокское золотное шитье и новгородская крестецкая строчка, уникальная продукция фарфорового производства «Гжель», Великоустюгского завода «Северная чернь», Гусевского хрустального завода, а также другие выдающиеся изделия.

Гости Форума смогут не только оценить высочайший художественный уровень произведений, но и лично пообщаться с руководителями и представителями предприятий-экспонентов, которые будут присутствовать на стенде.

«Изделия народных художественных промыслов – это не просто предметы декоративного искусства. Они хранят культуру и традиции народов России. Именно поэтому сохранение и развитие векового наследия многонациональной страны является важной государственной задачей. Минпромторг России оказывает господдержку предприятиям НХП, и организация экспозиции на площадке ПМЭФ – одна из мер, направленных на продвижение народных промыслов и повышение престижа отрасли. Уверен, что знакомство с выставкой откроет для участников Форума новые грани экспортного и туристического потенциала российских промыслов», – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

«Как одно из крупнейших деловых событий в мире, ПМЭФ является прекрасной площадкой для презентации выдающихся предприятий, сохраняющих и преумножающих культурно-историческое наследие нашей страны. Произведения народных художественных промыслов уже выставлялись на Форуме, например, в рамках таких проектов, как «Душа России» и «Пространство национальных брендов». Однако мы рады, что в этом году они заняли особое место в экспозиции, что позволит повысить интерес к шедеврам российских мастеров со стороны отечественной и международной аудитории», – прокомментировал директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Специально к выставке подготовлен красочный каталог «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», где можно подробно ознакомиться со всеми участниками стенда.