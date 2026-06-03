Адаптивный спорт на ПМЭФ-2026: баскетбол на колясках, паравелоспорт и сурдлимпийцы

Спортивные игры Петербургского международного экономического форума станут площадкой для презентации проектов в сфере паралимпийского и сурдлимпийского спорта.

«Интеграция инклюзивных форматов станет одной из ключевых особенностей спортивной программы в этом году. Повышение доступности спорта для людей с ограничениями по здоровью – в числе государственных приоритетов в этой сфере. Тема адаптивного спорта будет широко представлена на Форуме – от спортивных мероприятий до выставочной программы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Номинация «Второе дыхание» за поддержку адаптивного спорта включена в спортивно-деловую премию «Чемпион». 3 июня спортивная платформа Фонда Росконгресс проведет торжественную церемонию в пространстве Michèle. Легенды спорта вручат награды руководителям ведущих компаний за участие в развитии спортивной отрасли.

Легенда баскетбола, президент РФБ Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, чемпион НБА Тимофей Мозгов сыграют вместе с участниками ПМЭФ в традиционном гала-матче «Кубок Росконгресса», который пройдет 5 июня. Одной из его новинок станет встреча по баскетболу на колясках, которая состоится в большом перерыве в рамках проекта «Тихий! Баскетбол».

«Баскетбол умеет объединять самых разных людей, и этот матч прекрасное тому подтверждение. Здорово, что ПМЭФ дает этому спорту большую площадку: когда инклюзивные проекты становятся частью повестки крупнейшего форума страны, это добрый импульс для всей России», – сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Соорганизаторы матча – спортивная платформа Фонда Росконгресс и АНО «Центральный спортивный совет государственной службы» при участии Российской федерации баскетбола и Единой лиги ВТБ.

Впервые на основной площадке Форума будет работать стенд Общероссийской спортивной федерации спорта глухих. Участники ПМЭФ смогут получить урок жестового языка, проверить координацию в специальных шумоподавляющих наушниках, а также узнать о героях сурдлимпийского спорта. Отметим, что в прошлом году 36 российских спортсменов завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали на Сурдлимпийских играх в Токио.

Команда по паравелоспорту «Армада» во главе с трехкратным чемпионом мира Алексеем Обыденновым приняла участие в многодневной велогонке «Золото Ладоги», открывшей программу Спортивных игр ПМЭФ-2026. Паралимпийцы проехали около 170 км за четыре дня.

«Я впервые участвовал в многодневке с гравийными участками, брусчаткой – все как на знаменитых зарубежных гонках. Было холодно, постоянно шел дождь – вышло хорошее испытание. Получилось проехать на уровне личных рекордов. Участие в столь значимом событии – важная веха для развития паралимпийского велоспорта, огромное спасибо Росконгрессу за такую возможность», – рассказал Алексей Обыденнов.

Адаптивный трек впервые был интегрирован в многодневку «Золото Ладоги», которая является одним из главных стартов сезона для ведущих гонщиков страны и сильнейших любительских клубов. Велогонку проводят Фонд Росконгресс и Федерация велоспорта России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.