Итоговая архитектура международных расчетов для ВЭД станет гибридной, считают эксперты Фонда Росконгресс

Эксперты Фонда «Росконгресс» полагают, что итоговая архитектура международных расчетов для внешнеэкономической деятельности станет гибридной. Об этом говорится в подготовленном ими объемном аналитическом обзоре «Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД». Тема, поднятая в обзоре, будет обсуждаться 5 июня на сессии ПМЭФ-2026 «Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя».

Современная глобальная платежная и финансовая инфраструктура в значительной степени опирается на сеть корреспондентских счетов западных банков, прежде всего в долларах США и евро, а также на доминирующую роль системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая де юре находится под надзором Национального банка Бельгии. Если до начала XXI века эта система во многом способствовала расширению мировой торговли и обеспечивала взаимные выгоды для стран участниц, то в последние десятилетия она является инструментом геополитического давления.

Западная платежная архитектура создает системные уязвимости для участников ВЭД из России, БРИКС+, ЕАЭС и стран Глобального Юга, включая рост издержек, задержки платежей, санкционные риски и зависимость от посредников. Государства, подвергнутые санкционному давлению Запада, не могут оставаться заложниками контролируемой Вашингтоном и Брюсселем системы. Однако в сложившейся обстановке дедолларизация сама по себе недостаточна. Долларовая система держится не только на валюте, но и на инфраструктуре доверия: ликвидности, арбитраже, комплаенсе, корреспондентских счетах, правовых режимах и политической силе западных институтов. Поэтому замена доллара рублем, юанем, цифровой валютой или стейблкоином без создания сопоставимой инфраструктуры не решает системную проблему.

Альтернативные платежные модели должны оцениваться не по одному параметру, а по совокупности критериев: защищенность от санкций, юридическая предсказуемость, скорость зачисления, стоимость конвертации и перевода, доступность ликвидности, киберустойчивость, наличие арбитража и готовность контрагентов принимать инструмент.

Государственные альтернативы уже формируются, но каждая имеет ограничения. CIPS является наиболее зрелой незападной системой, однако в основном работает в юаневом контуре и привязана к торговле с Китаем. СПФС помогает снизить зависимость от SWIFT, но ограничена готовностью иностранных банков подключаться к российской инфраструктуре. ЦВЦБ и mBridge перспективны технологически, но пока остаются политически чувствительными и юридически незавершенными решениями.

В такой ситуации частные и внебанковские инструменты могут стать практическим ответом бизнеса на санкционные ограничения. Вексель позволяет заменить прямой банковский платеж передаваемым долговым обязательством, а стейблкоины дают скорость и возможность обхода перегруженных банковских коридоров. При этом вексель требует доверия к эмитенту и понятного учета, а стейблкоины несут риски долларизации, блокировок, комплаенса и зависимости от инфраструктуры эмитента.

Масштабирование альтернатив невозможно без правовой унификации. Нужны признание цифровых документов и цифровых векселей, легализация смарт контрактов, режимы для ЦФА и криптоактивов, согласованные правила валютного контроля, арбитражные механизмы БРИКС+ и совместимость национальных платежных систем. Эксперты Фонда «Росконгресс» приходят к выводу, что итоговая архитектура международных расчетов, вероятнее всего, будет гибридной. Единой замены SWIFT не возникнет: параллельно будут использоваться западная система, CIPS, национальные платежные системы, ЦВЦБ, mBridge/BRICS Bridge, векселя, цифровые векселя, стейблкоины, агентские сети и бартерные схемы. Победит не одна система, а «сеть сетей», где маршрут платежа будет выбираться под конкретную сделку по критериям безопасности, скорости, стоимости, ликвидности и санкционной устойчивости.