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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Сборная ПМЭФ и команда правительства Санкт-Петербурга сыграли вничью в футбольном матче Кубка Росконгресс на «Петровском»

Артем Пряхин/Росконгресс

Футбольный гала-матч «Кубок Росконгресса» прошел на легендарном стадионе «Петровский» в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. В матче приняли участие сборная ПМЭФ и команда правительства Санкт-Петербурга, встреча завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме гол забил обладатель Кубка УЕФА Павел Погребняк (сборная Санкт-Петербурга), но за несколько минут до перерыва счет сравнял Александр Прудников. Во втором тайме Павел Погребняк оформил дубль, а бывший игрок сборной России Владислав Игнатьев установил окончательный счет.

«Игра была прекрасная, собрались замечательные люди и отличные футболисты. Обе команды были единым целым, получилось настоящее дерби, но с дружеской атмосферой. Для нас ПМЭФ и его Спортивная программа – одно из любимых спортивных увлечений года. Здесь мы встречаем друзей, получаем удовольствие от общения друг с другом.

Футбол, хоккей, баскетбол, падел – Росконгресс подготовил замечательную программу», – отметил начальник управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

На поле легендарного «Петровского» вернулись звезды футбола: Дмитрий Сычев, Александр Кержаков, Роман Широков, Константин Зырянов, Александр Самедов, Александр Прудников и Владислав Игнатьев.

«Для нас это большое событие – начинать ПМЭФ со спорта, особенно с футбола! Одна из главных эмоций – снова побывать здесь, на «Петровском». Это культовое место не только для петербургских болельщиков, но и для всех российских любителей футбола, и для нас, игроков. Я играл здесь за сборную и прочувствовал всю химию этого стадиона. Мне очень приятно снова выйти на этот газон, тем более с коллегами по цеху. Ностальгия тут повсюду!» – сказал после матча бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев.

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В деловую программу включены три спортивные сессии, на основной площадке Форума будут работать стенды форума «Россия – спортивная держава», Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики, Общероссийской федерации спорта глухих.

 
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