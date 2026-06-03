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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Опубликован состав спикеров церемонии открытия ПМЭФ-2026

Александр Кряжев/РИА Новости

Торжественное открытие ПМЭФ-2026 объединит руководителей правительств, международных организаций и представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В числе спикеров церемонии — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, Исполнительный директор Секретариата АТЭС Эдуардо Педроса, Первый вице-президент Республики Союз Мьянма Ньо Со и Первый заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Зя Тук.

С приветственным словом к участникам Форума обратится Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Модератором церемонии выступит управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

 
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