ПМЭФ-2026 впервые открылся Божественной литургией в День Владимирской иконы Божией Матери

3 июня, в день памяти Владимирской иконы Божией Материи и святых равноапостольных Константина и Елены, на территории КВЦ «Экспофорум» состоялась Божественная литургия в храме Смоленской иконы Божией Матери. Впервые богослужение прошло в стартовый день Петербургского международного экономического форума, объединив участников и гостей ПМЭФ-2026 общей молитвой перед началом работы форума.

Знаменательно, что событие состоялось именно в День Владимирской иконы Божией Матери – главной святыни России. На протяжении веков этот образ был символом духовного единства, защиты и надежды, сопровождая страну в периоды испытаний и великих свершений. С другой стороны, Св. Константин стал первым императором - покровителем Церкви Христовой, заложив тем самым краеуголный камень в основу Византийской империи, наследницей которой, несомненно, является Россия.

Божественная литургия – главное богослужение Православной Церкви, во время которого совершается Таинство Евхаристии. Участники форума смогли присоединиться к совместной молитве, пообщаться в неформальной обстановке и принять участие в общей трапезе в крипте храма.

«Петербургский международный экономический форум традиционно объединяет людей разных стран, культур и взглядов вокруг поиска решений для устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества. Особенно важно, что в этом году форум начался с общей молитвы в день памяти Владимирской иконы Божией Матери. Такие события напоминают о значении духовных и нравственных ориентиров, которые во все времена помогали нашему обществу сохранять единство, преодолевать вызовы и уверенно смотреть в будущее», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Духовно-культурная программа форума продолжится 4 июня. В пассаже между павильонами G и H выступит Молодежный хор Исаакиевского собора – один из ведущих хоровых коллективов Санкт-Петербурга, сохраняющий традиции русской духовной музыки и хорового искусства. Выступление начнется ориентировочно в 14:00 и станет уже доброй традицией культурной программы Петербургского международного экономического форума.