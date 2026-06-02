Пресс-релиз

Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал ПМЭФ-2026

В преддверии Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня, Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал мероприятия.

Издание распространяется на площадке Форума, на рейсах «Аэрофлота» и в поездах «Сапсан» ОАО «РЖД» по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, а также по адресной рассылке. Электронная версия доступна на сайтах ПМЭФ и Фонда Росконгресс.

Главная тема Форума «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» нашла отражение во многих статьях журнала. В центральном материале «Добро пожаловать в прагматичный новый мир» говорится о потрясениях прежнего миропорядка, основанного на правилах глобализма, и о возможностях, способных обеспечить экономический рост России в изменившихся условиях.

Видением сценариев будущего на страницах издания делятся ведущие представители власти и бизнеса: заместитель Председателя Правительства России Александр Новак, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и другие.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывает в интервью о роли ПМЭФ для жизни Северной столицы, в том числе, о знаковых проектах, представленных на стенде города в текущем году.

Читатели журнала также узнают интересные факты о Королевстве Саудовская Аравия, которое выступает страной-гостем ПМЭФ-2026 в год столетнего юбилея дипломатических отношений между Москвой и Эр-Риядом.

Тему международного сотрудничества развивает материал о возвращении России в мировой спорт. Блестящим примером здесь стало триумфальное выступление национальной сборной с флагом и гимном на Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Значительное место в журнале занимают вопросы технологического развития страны: от красочной инфографики, посвященной освоению космоса, обеспечению продовольственной безопасности и биотехнологиям, до статьи про «Марафон инноваций», который был организован Московским инновационным кластером и Территорией инноваций Фонда Росконгресс в преддверии ПМЭФ.

Не осталась без внимания и тема вовлечения молодежи в решение важнейших задач страны. Журнал знакомит с молодыми предпринимателями и профессионалами, которые принимают участие в Молодежном форуме «День будущего» на ПМЭФ.

Большой блок традиционно рассказывает об общественно значимых инициативах Фонда Росконгресс. Среди них – движение «За медицину здорового долголетия», проект «Душа России», экосистема «Потенциал страны» и другие. Кроме того, в этом году круглые даты отмечают сразу две тематические площадки, организованные Фондом на ПМЭФ, – Гостиная губернаторов и пространство для обсуждения вопросов виноградарства и виноделия «ВиноГрад».

Так совпало, что многие знаменитые мосты Санкт-Петербурга и легендарный российский ювелир Карл Фаберже тоже являются юбилярами в 2026 году. О них можно прочитать в познавательно-развлекательном блоке издания.

Как всегда, в журнале содержится подробная информация о работе Форума, его деловой, культурной и спортивной программах.

