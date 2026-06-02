Прием заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 15 июня

Рассказать о своем бренде на конкурсе «Знай наших» можно до 15 июня включительно на сайте знайнаших.аси.рф. В этом сезоне конкурс охватывает более 30 номинаций по пяти направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Отдельный трек посвящен технологическим компаниям – от искусственного интеллекта и кибербезопасности до беспилотных систем, промышленного производства и энергетики будущего. Для участников прошлых сезонов процедура подачи заявки займет всего несколько минут: данные сохраняются в личном кабинете, поэтому необходимо лишь актуализировать анкету.

Организаторы конкурса – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

«Некоторые предприниматели считают, что сначала нужно довести продукт до идеала, а уже потом рассказывать о нем рынку. В результате проходят месяцы, а иногда и годы. Конкурс «Знай наших» создан для тех, кто уже сделал главное – выпустил хороший продукт и готов двигаться дальше. В четвертом сезоне вокруг конкурса объединились порядка 60 партнеров – онлайн-платформы, торговые сети, медиа, институты развития и крупные компании. Для многих предпринимателей выход на таких партнеров становится отдельной задачей. Участвуя в «Знай наших», этот путь можно пройти гораздо быстрее», – сказал главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

На сегодняшний день на конкурс поступило более 16 тыс. заявок из 86 регионов России. Наибольший интерес вызвали номинации «Готовая и функциональная еда», «Промышленные технологии» и «Фермерская продукция». В число наиболее востребованных также вошли «Культурный код», «Семейные бренды», «Здоровье и уход», «Интерьер» и «Одежда и аксессуары».

По количеству заявок лидируют Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Нижегородская область. В первую десятку также вошли Республика Мордовия, Приморский край, Москва, Челябинская область, Саратовская, Самарская и Вологодская области.

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса. Победителей ждут специальные программы партнеров конкурса, помощь в продвижении продукции, участие в крупных деловых мероприятиях, доступ к образовательным проектам, новым каналам сбыта, торговым сетям, отраслевым сообществам и другие возможности для развития бизнеса.

Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов. Церемония награждения состоится в июле.

Ежегодный конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводят по поручению Президента Владимира Путина с 2023 года. Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. За три сезона в конкурсе приняли участие 31 тыс. компаний.

Кроме того, до 15 июня Агентство стратегических инициатив (АСИ) принимает заявки в акселератор «Новый национальный бренд» – образовательную программу для молодых авторов, дизайнеров, студентов профильных вузов и компаний, работающих с современным дизайном, модой, интерьером, текстилем и технологиями. Молодые авторы пройдут открытый отбор, к проекту по индивидуальным приглашениям организаторов присоединятся бренды, в том числе участники прошлых сезонов «Знай наших». Акселератор объединит творческие команды, производителей и предпринимателей вокруг идеи нового национального бренда – современного и понятного как внутри страны, так и за ее пределами.