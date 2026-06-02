Пресс-релиз

Подписан Указ Президента Российской Федерации о проведении Международной недели «Народы России»

В целях укрепления единства многонационального народа России и развития международного гуманитарного сотрудничества в 2026 году состоятся мероприятия Международной недели «Народы России», которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №382 от 1 июня 2026 года будут проходить ежегодно.

Подготовка и проведение Международной недели «Народы России» будут проходить при координации аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

«Идея организовать Международную неделю «Народы России» вдохновлена многогранностью и богатством культуры народов нашей страны. Мероприятия в рамках Недели станут примером того, как нужно беречь и приумножать наше цивилизационное богатство, сохранять уникальное историческое и культурное наследие народов России и СНГ, укреплять единство, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях. Духовный стержень нашего общества составляют такие важные нравственные ориентиры, как преданность Родине и уважение к историческому наследию, приверженность правде и справедливости, гуманизм и милосердие, любовь и крепкая семья. Сегодня именно эти ценности служат для нас фундаментом, лежат в основе нашей государственности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение. Все это и станет лейтмотивом предстоящей Международной недели «Народы России». Уверен, что она станет одним из самых ярких, красивых и душевных мероприятий 2026 года», – подчеркнул Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Среди тем и форматов Международной недели «Народы России»: деловая и концертная программы, просветительские мероприятия от Русского географического общества и Российского общества «Знание», фотовыставки, посвященные народам России и географическому многообразию нашей страны.

Гости Недели смогут также принять участие в Кинофоруме, включающем в себя деловую часть и кинопоказы картин, созданных российскими и зарубежными кинопроизводителями.

«Мероприятия в рамках Международной недели «Народы России» покажут ту самую душу России, ту идентичность, о которой мы так много говорим. В рамках Недели одноименная инициатива Фонда Росконгресс «Душа России» объединит уникальное наследие более чем 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества.

События в программе Недели продемонстрируют, как через богатство национальной культуры наших народов раскрываются их традиции и современное творчество.

Возможность познакомиться с российской культурой, ее историей сегодня приобретает дополнительное значение и особую актуальность, прежде всего для молодого поколения», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

