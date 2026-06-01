Опубликована деловая программа Международного туристического форума «Путешествуй!»

На сайте Международного туристического форума «Путешествуй!» опубликована полная деловая программа с расписанием, спикерами и описанием сессий. В этом году состоится более 40 дискуссий в разных форматах. Центральным событием станет пленарная сессия «Время путешествовать: многообразие путешествий, доступное каждому» с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Правительство уделяет пристальное внимание развитию туризма, и это приносит заметные результаты. Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, совершенствуется инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов. Международный форум «Путешествуй!» – это главное индустриальное событие. Его деловая программа охватывает широкий круг тем, который будет интересен профессионалам отрасли и просто любителям путешествий – от разнообразия видов туризма и привлечения иностранных гостей до цифровых платформ и турмаршрутов. Приглашаю всех к участию!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Одной из центральных тем Форума будет реализация обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который способствует достижению обозначенных Президентом целей по росту туризма в России. «Среди основных показателей: рост доли туристской отрасли в ВВП страны до 5%, увеличение количества туристических поездок по территории Российской Федерации – до 140 миллионов, а объема экспорта туристских услуг – до 10,75 млрд долл. Для реализации поставленных задач необходимо тесное взаимодействие бизнеса и государства. Международный форум «Путешествуй!» является важнейшим элементом совместной работы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков.

Деловая программа Форума выстроена так, чтобы помочь его участникам найти ответы для решения актуальных задач: от стандартизации услуг до развития межрегионального сотрудничества и поиска новых точек роста. Ее основными блоками станут «Продукт», «Инфраструктура», «Продвижение».

«На Форуме мы представим итоги реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» за пять лет, покажем, как он преображает регионы, создает точки притяжения, как меняется инфраструктура. Мы запустили масштабный инвестиционный цикл – поддержали строительство 318 крупных отелей на 67 тысяч номеров, направили льготные кредиты на строительство 15 горнолыжных комплексов и 22 аквапарков, четырех парков развлечений, запустили порядка 13 тысяч номеров в модульных гостиницах. Форум стал площадкой для координации действий власти, бизнеса и регионов. Здесь заключаются соглашения, формируются партнерства, находятся решения для практических кейсов. Специалисты, работающие в отрасли, узнают о том, что сегодня нужно работодателям, молодежь узнает информацию о стажировках, а кто-то может получить первое предложение о работе. Деловая программа сформирована так, чтобы не только показать, как меняется инфраструктура и качество сервиса, но и научить регионы грамотно формировать, упаковывать турпродукт и выходить на новые рынки, в том числе международные», – прокомментировал Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Инфраструктурный блок охватывает комплекс условий и механизмов, направленных на развитие туристической доступности, обеспечение транспортной связанности территорий и формирование центров притяжения для туристов. «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм» – центральная сессия в блоке. В обсуждениях примут участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Пястолов, управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, а также международные эксперты: заместитель Министра по туризму и культуре Китайской Народной Республики Лу Инчуань, Министр туризма, содиректор Никарагуанского института туризма (INTUR) (Республика Никарагуа) Мара Стотти.

Блок «Продукт» представляет собой центральный элемент системы, определяющий концептуальные рамки для обсуждения и выработки управленческих, инвестиционных и коммуникационных решений. В рамках него рассматриваются ключевые аспекты развития отрасли и видов туризма, включая вопросы формирования и актуализации территориальной идентичности.

Ключевой сессией в данном блоке станет дискуссия «Тектонические сдвиги: как цифровые платформы меняют туризм». Среди спикеров тематического блока: председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев, российский актер театра и певец Антон Макарский, певица и продюсер Виктория Макарская, генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Семенов, председатель совета директоров ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин, основатель и генеральный директор сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей Цыпин и другие эксперты.

Трек «Продвижение» ориентирован на реализацию инструментов маркетингового продвижения туристических территорий, системное развитие региональных и локальных туристических брендов, а также внедрение современных форматов взаимодействия между участниками туристического рынка. В данном блоке пройдут две ключевые сессии: «Снег, медведи и балет: как туроператоры презентуют Россию иностранным туристам» и «Межсезон: как гармонизировать туристический поток в течение года». Модераторами выступят: исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, генеральный директор ООО «Яндекс.Вертикали Технологии» Александр Зверев, радиоведущий, журналист, автор тревел-шоу «Самый русский американец» Тим Керби, директор Центра развития международного туризма Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Олег Кочуг и другие специалисты отрасли.

Среди спикеров блока заявлены: первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов, президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор Национального туроператора «Алеан» Илья Уманский, основатель и генеральный директор агентства цифрового маркетинга в Китае Mates China Анастасия Наседкина, главный редактор китайского направления RT Софья Мельничук, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец, руководители компаний и отельных групп Cosmos Group, FUN&SUN, HH.ru, тревел-блогер Марк Еремин, а также представители региональных органов исполнительной власти.

Также в программу Форума включен специальный Молодежный день, открывать который будет молодежная пленарная сессия «Кто хочет стать путешественником?». Модерировать ее будет стендап-комик, актер, телеведущий Евгений Чебатков. Одним из основных спикеров станет руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Участники сессии обсудят возможности развития молодежного туризма, инструменты вовлечения молодых людей в изучение регионов России и перспективы интеграции туристических инициатив в образовательные и карьерные траектории молодежи.

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» будет работать сервис нетворкинга в формате специально организованных зон для неформального общения. Также будет предоставлена возможность провести встречу один на один, зарегистрировавшись в личном кабинете Фонда Росконгресс и забронировав слот. На Форуме также будет возможность обсудить партнерства с представителями туристических агрегаторов, регионов и компаний, получить доступ к отраслевым исследованиям и прогнозам от ведущих платформ и узнать практические решения.

Полный состав сессий и спикеров размещен на официальном сайте Международного туристического форума «Путешествуй!».