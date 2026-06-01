Стала известна программа Спортивных игр Петербургского международного экономического форума

Программа Спортивных игр Петербургского международного экономического форума в этом году расширена новыми зрелищными форматами и встречами со знаменитыми спортсменами. Впервые в мероприятиях ПМЭФ примут участие звезды хоккея Игорь Ларионов и Михаил Сергачев, футболист сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин, победитель битвы сезонов шоу «Титаны» Олег Виллард.

«Спорт является одним из ключевых инструментов в достижении национальной цели по укреплению здоровья нации. Поэтому при формировании спортивной программы Оргкомитет ПМЭФ уделяет особое внимание продвижению любительского спорта, вовлечению знаменитых спортсменов в эту работу. В этом году спортивная составляющая Форума широко представлена на площадке и охватит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В то же время, в числе задач спортивной программы – удивлять новыми интересными форматами. Впервые под эгидой ПМЭФ пройдет Петровский гребной марафон – это уникальное мероприятие, в котором с помощью интересной спортивной составляющей поднимается тема истории нашей страны, создания Санкт-Петербурга. А кулачные бои – пример того, как спортивный проект вырос с нуля до аудитории для которой нужен крупнейший дворец спорта», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Легенда хоккея Игорь Ларионов возглавит команду «СКА-80» в традиционном турнире, в этом году посвященном 80-летию знаменитого клуба из Санкт-Петербурга. Двукратный победитель Кубка Стэнли Михаил Сергачев сыграет за команду спортивно-делового сообщества «Чемпион». Он также выступит в сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства», где расскажет о развитии благотворительного проекта «Матч года. Все звезды хоккея», в рамках которого ежегодно встречаются ведущие игроки НХЛ и КХЛ. Напомним, что защищать титул победителя «Фонбет. Кубок России по хоккею» будет команда «Политика» во главе с легендарным Вячеславом Фетисовым.

Утром 4 июня футболист сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин проведет разминку для участников традиционного забега «Борись и побеждай». Он также выйдет на старт дистанции в 5 км вместе с участниками ПМЭФ и жителями Санкт-Петербурга. Одним из призов для победителей станут сертификаты на ВИП-посещение матчей «Динамо». В этом году в забеге примет участие более 2000 человек. Генеральный партнер забега «Борись и побеждай» – «Абсолют Банк».

6 июня более 5000 человек станут участниками Петровского гребного марафона, который впервые пройдет под эгидой Форума. Самые смелые участники преодолеют дистанцию в 68 км от крепости Орешек в Шлиссельбурге до Петропавловской крепости, где развернется основная зрелищная часть программы. Традиционным полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона будет дан старт шоу-заезду на дистанцию 1,5 километра на морских надувных лодках-драконах, рассчитанных на 10 гребцов. На старт выйдут команды ПМЭФ, СМИ и «Звездный дракон», в составе которого олимпийские чемпионы Юрий Постригай (гребля), Юрий Бережко (волейбол), Яна Егорян (фехтование), Эмилия Турей (гандбол), Наталья Воробьева (борьба), а также победитель битвы сезонов шоу «Титаны» Олег Виллард.

Вечером 6 июня участники ПМЭФ смогут посетить турнир по кулачным боям Top Dog 42 на «СКА Арене», который также дебютирует в спортивной программе Форума. В программе вечера 15 поединков, четыре из которых – за чемпионский титул в разных весовых категориях. В полутяжелом дивизионе встретятся действующий чемпион Олег «Фомич» Фомичев и Яхья Нурмагомедов. В легком дивизионе чемпион Кантемир «Ликвидатор» Калажоков готовится к пятой защите титула в поединке против Александра Хальзова. Чемпион в полулегком весе Шахобиддин «Узбекский Левша» Егамов во второй раз встретится с Александром «Гроссмейстером» Сидоренко. В среднем дивизионе чемпион Магомед «Черная кобра» Магомедов будет противостоять техничному нокаутеру Тимуру «Доктору» Акаимову.

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В деловую программу включены три спортивные сессии. На основной площадке Форума будут работать стенды Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики, Общероссийской федерации спорта глухих, а также спортивной платформы Фонда Росконгресс.