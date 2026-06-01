Росконгресс и «Ведомости» подготовили доклад о переустройстве мировой экономики

Фонд «Росконгресс» совместно с деловым изданием «Ведомости» и ведущими представителями научного сообщества, институтов развития, бизнеса и аналитических центров страны подготовил второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Проект призван дать оценку ключевым вызовам современности и объективно оценить сценарии экономического развития.

Доклад «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством» подготовлен при участии корпорации ВЭБ.РФ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского государственного университета, Банка ВТБ, АО «Россельхозбанк», ПАО «Северсталь», Группы ДРТ, «Логики молока», и других институтов, и консолидирует предложения по совершенствованию механизмов международного диалога в период глубинной политической и экономической трансформации.

«Экономический и технологический суверенитет в сочетании с политикой обоюдного доверия станут основой устойчивого развития стран при формировании нового многополярного мира. Взаимовыгодное сотрудничество в новой экономической действительности это не просто слова, а базовый и осознанный принцип партнерства», – уверен советник президента России Антон Кобяков.

Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов отметил, что представленный доклад продолжает миссию по формированию объективной общественной оценки происходящих в мире событий. «Только совместная работа по анализу вызовов современности и честная оценка возможностей и противодействий позволят сформировать корректную матрицу действий для решения актуальных задач. Данный доклад объединяет экспертизу представителей власти, реального сектора экономики, экспертов и научного сообщества, формируя решения для устойчивого экономического роста», — уверен он.

«Мир находится в жесткой конкуренции за технологии и знания, за право контролировать отрасль искусственного интеллекта, за энергоресурсы и управление глобальными рынками. Эта конфронтация разрушает старые юридические нормы, но новые правила еще не определены. От того, какими они будут, зависит мир будущего и место в нем каждой из стран», – отмечает главный экономист государственной корпорации развития ВЭФ.РФ, научный руководитель проекта Андрей Клепач.

Ключевые тезисы доклада:

• Ближневосточный конфликт приведет к замедлению роста мировой экономики и увеличит риски голода в нуждающихся странах

• Торговые барьеры затронули 20% мирового импорта, а санкции создают дисбалансы, не сокращая при этом объем мировой торговли

• Реальные мотивы эскалации – конкуренция за рынки и ресурсы

• На горизонте 10–15 лет доллароцентричную модель сменит мультивалютная система

• Судоходство сопряжено с повышенными рисками, что увеличивает потребность в страховании

• Евросоюз уступает Китаю экологическую инициативу

• Банк становится инфраструктурной платформой, объединяющей платежи, сбережения, кредиты, инвестиции и lifestyle-сервисы

• Защита активов, прозрачность, персонализация становятся ключевыми элементами в управлении частным капиталом

Авторы доклада отмечают – продолжение существовавшего прежде курса на глобализацию привело бы к неприемлемому для Запада перераспределению сил. К 2050 году доля Китая в мировой экономике могла бы сравняться с совокупной долей всех стран G7. Чтобы не допустить этого, прежние бенефициары глобализации обратились к инструментам тарифных и иных ограничений. В итоге, по данным ВТО, сегодня торговые барьеры ограничивают уже 20% мирового импорта.

Постоянная корректировка инструментов экономической конкуренции – это новая политическая реальность. При этом экономический центр тяжести смещается в сторону развивающихся стран. По данным МВФ, в 2025 г. совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательской способности был на 25% больше ВВП стран G7. Чем дальше растет их экономический потенциал, тем больше у развивающихся стран амбиций в части независимой экономической политики и увеличения их доли на мировых рынках, в том числе высокотехнологичной продукции.

Развивается энергетическая конфронтация. США пытаются распространить свой контроль на нефтяные ресурсы как Венесуэлы, так и стран Персидского залива на фоне кризиса и раскола ОПЕК. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется более, чем на год, вероятно проведение ограниченной наземной операции США на островах Ирана в Ормузском проливе, и частичная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива, отмечают авторы доклада. В этом случае нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов будет нанесен значительный ущерб, нефтедобыча снизится до 15 млн барр./сутки, а восстановление инфраструктуры станет возможно лишь к концу 2027 года.

На фоне наращивания как числа санкций, так и их смыслового наполнения, формируется «теневая глобализация»: все большие торговые потоки перенаправляются через третьи страны. Параллельно продолжается трансформация мировой валютной системы из доллароцентричной в мультивалютную. Уже более 65% расчетов в рамках БРИКС приходится на национальные валюты, а сам доллар теряет позиции как резервная валюта.

Исследование отмечает роль России как одного из архитекторов новой системы международных отношений. На горизонте 5–10 лет технологическая конфронтация между ведущими странами мира будет трансформировать содержание экономического суверенитета каждой из них. Ключевым фактором становится способность удерживать критические компетенции внутри национального или дружественного технологического контура.

Продолжающая дестабилизация в отраслях логистики и аграрного производства ведут к усугублению ситуации с обеспечением продовольствием нуждающихся стран. При этом по оценке экспертов, уже к 2050 году, чтобы прокормить растущее население Земли, потребуется производить на 50% больше продовольствия. Сокращение применения минеральных удобрений снизит в 2027 г. валовые сборы зерновых и масличных культур в мире на 7–10%. Эти и другие факторы могут привести к полномасштабному глобальному продовольственному кризису.

По мнению авторов доклада, ключевыми задачами на ближайшие годы станет реформа института ВТО и в целом международных правил торговли, формирование институтов для быстрого реагирования на политически мотивированные решения, создание новой инфраструктуры для взаиморасчетов между странами-партнерами, а также фокус на вопросах продовольственной, технологической, и энергетической безопасности и независимости.

Россия может сыграть важную роль в создании более устойчивой и честной модели глобального развития. Страна по – прежнему остается ключевым поставщиком сырья, но конфронтация последних лет показала необходимость в развитии собственных компетенций в приоритетных отраслях и формировании новых технологических альянсов.