Немецкий бизнес примет участие в ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года состоится бизнес-диалог «Россия — Германия», посвященный перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях.

«Российско-германские деловые связи формировались десятилетиями и всегда опирались на взаимную заинтересованность бизнеса в развитии промышленной кооперации, инвестиций и технологического партнерства. Несмотря на сложную международную обстановку, значительное число немецких компаний продолжает работать в России, сохраняя производства, рабочие места и долгосрочные инвестиции. Проведение бизнес-диалога «Россия — Германия» на площадке ПМЭФ подтверждает, что предпринимательское сообщество по-прежнему заинтересовано в поддержании профессиональных контактов и обсуждении перспектив взаимодействия. Именно бизнес сегодня во многом остается одним из ключевых каналов сохранения доверия и формирования основы для будущего экономического сотрудничества», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп подтвердил участие представителей немецкого бизнеса в Форуме.

«Не в последнюю очередь с расчетом на период после возможного прекращения огня мы, как и другие крупные западные страны, хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов в России», — отметил Маттиас Шепп.

В бизнес-диалоге примут участие представители компаний, продолжающих работу на российском рынке, а также эксперты и представители деловых объединений двух стран.

Россия и Германия на протяжении многих лет оставались важными торгово-экономическими партнерами. Несмотря на сокращение объемов взаимной торговли в последние годы, в России продолжают деятельность около 1800 немецких компаний, сохраняя производственные мощности, рабочие места и инвестиционные проекты.

Участники бизнес-диалога обсудят текущее положение немецкого бизнеса в России и российских компаний в Германии, возможности технологического сотрудничества, роль новых технологий в обеспечении устойчивого развития, а также перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками Европы.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня 2026 года.