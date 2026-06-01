На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Немецкий бизнес примет участие в ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года состоится бизнес-диалог «Россия — Германия», посвященный перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях.

«Российско-германские деловые связи формировались десятилетиями и всегда опирались на взаимную заинтересованность бизнеса в развитии промышленной кооперации, инвестиций и технологического партнерства. Несмотря на сложную международную обстановку, значительное число немецких компаний продолжает работать в России, сохраняя производства, рабочие места и долгосрочные инвестиции. Проведение бизнес-диалога «Россия — Германия» на площадке ПМЭФ подтверждает, что предпринимательское сообщество по-прежнему заинтересовано в поддержании профессиональных контактов и обсуждении перспектив взаимодействия. Именно бизнес сегодня во многом остается одним из ключевых каналов сохранения доверия и формирования основы для будущего экономического сотрудничества», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп подтвердил участие представителей немецкого бизнеса в Форуме.

«Не в последнюю очередь с расчетом на период после возможного прекращения огня мы, как и другие крупные западные страны, хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов в России», — отметил Маттиас Шепп.

В бизнес-диалоге примут участие представители компаний, продолжающих работу на российском рынке, а также эксперты и представители деловых объединений двух стран.

Россия и Германия на протяжении многих лет оставались важными торгово-экономическими партнерами. Несмотря на сокращение объемов взаимной торговли в последние годы, в России продолжают деятельность около 1800 немецких компаний, сохраняя производственные мощности, рабочие места и инвестиционные проекты.

Участники бизнес-диалога обсудят текущее положение немецкого бизнеса в России и российских компаний в Германии, возможности технологического сотрудничества, роль новых технологий в обеспечении устойчивого развития, а также перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками Европы.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня 2026 года.

Картина дня
«Идеальное дно». Когда покупать доллары?
Инвестстратег Бахтин: доллары разумно покупать сейчас, пока курс низкий
На заправке без телефона и оформление пьяных по-новому: что изменилось для водителей
Какие четыре изменения ждут водителей в июне 2026 года
Пять теорий возникновения депрессии. Нейробиолог рассказал, о чем спорят ученые
Нейробиолог Алипов: серотонин не играет большой роли в развитии депрессии
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
Армия России взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Военная операция, день 1559-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1559-й день
Человек-паук, 24 личности и Зендея: роли и личная жизнь Тома Холланда
Ромео с манерами большевика: за что наследный принц Непала расстрелял королевскую семью
Принц Непала расстрелял всю королевскую семью 25 лет назад
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
«Я могу построить что угодно»: как СССР купил у американского архитектора заводы для «танков Победы»
СССР договорился об участии инженеров США в сталинской индустриализации 95 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами