В Москве обсудили перспективы развития Каспийского медиафорума

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе работу Каспийского медиафорума. Особое внимание было уделено перспективам развития этой дискуссионной площадки, в том числе возможности расширения деловой программы для укрепления международного диалога.

«За десять лет своего существования Каспийский медиафорум приобрел репутацию важной и авторитетной площадки для обмена опытом и укрепления связей между профессионалами медиасообщества стран Прикаспия, стал традиционным местом встречи тех, кто искренне заботится о будущем Каспийского региона. Ежегодно свежие идеи и проекты участников Форума дают мощный импульс развитию единого медиапространства на Каспии и способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Уверен, что площадка имеет большие перспективы, в том числе для эффективного диалога между представителями международного экспертного сообщества», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На площадке Каспийского медиафорума представители органов власти, политологи, ученые, журналисты и лидеры общественных организаций прикаспийских стран и СНГ обсуждают взаимосвязь исторических событий и новых геополитических реалий в Каспийском регионе, перспективы сотрудничества в медиаполе с использованием новейших информационных технологий, влияние транспортных маршрутов и логистических цепочек на социально-экономическое развитие прибрежных государств, а также сбалансированность состояния экосистем с уровнем развития объектов энергетики в регионе.

«С 2014 года Каспийский медиафорум в Астрахани объединяет сотни специалистов и экспертов медиасообщества из прикаспийских стран. В связи с текущей геополитической ситуацией и беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада роль данной площадки и торгово-экономических отношений в прикаспийском направлении значительно возрастает», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Даты 11-го Каспийского медиафорума будут известны в ближайшее время.