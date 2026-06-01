Пресс-релиз

Опубликован cписок мероприятий Зоны делового общения Roscongress International ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме в павильоне (Е9) будет работать Зона делового общения (ЗДО) Roscongress International. Это единое коммуникационное пространство для диалога между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и зарубежных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений.

Программа Зоны делового общения Roscongress International — результат практической реализации идеи организации международного диалога, который охватывает широкий спектр тем: от развития экономической кооперации и продвижения инвестиционных возможностей российских регионов до культурно-гуманитарного сотрудничества.

Здесь состоятся тематические диалоги, презентации, международные отраслевые встречи в формате «бизнес для бизнеса», а также мероприятия, посвященные роли культуры, искусства и образования в развитии партнерских связей. Отдельное внимание будет уделено молодежному сегменту — состоится серия встреч, организованных специально для участников молодежных проектов: «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор».

Программа будет интересна и полезна широкому кругу участников, ориентированных на деловую коммуникацию: инвесторам, представителям государственной власти, институтов развития и бизнес-сообщества, молодежным сообществам и молодым специалистам, деятелям культуры и искусства.

«В этом году программа мероприятий Зоны делового общения Roscongress International выходит на принципиально новый уровень. Каждое мероприятие здесь — будь то презентация каталога инвестиционных проектов регионов России, диалог с партнерами из Казахстана и Киргизии, презентация перспектив сотрудничества со странами АСЕАН или Африки, либо открытие нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты — работает на конкретный результат: поиск партнера, запуск совместного проекта, заключение сделки. Мы специально собрали разные тематические треки, предусмотрели широкий географический охват. Все это — ответ на реальные запросы международного бизнеса, который хочет не только обсуждать проблемы, но и находить решения. Приглашаем всех участников ПМЭФ в павильон E в Зону делового общения Roscongress International: наша международная платформа Фонда Росконгресс сделала все, чтобы каждый проведенный здесь час приносил пользу и открывал новые возможности для международного сотрудничества», — отметила заместитель директора – руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева.

Подробнее с программой мероприятий Зоны делового общения можно ознакомиться на официальной странице ПМЭФ-2026.

