На ПМЭФ представят ключевые проекты регионов, науки и молодежного предпринимательства

На Петербургском международном экономическом форуме вновь будет развернуто масштабное пространство презентаций российских регионов, федеральных ведомств и общественных организаций. В 2026 году на площадке ПМЭФ свои проекты и достижения представят более 20 субъектов Российской Федерации, а также федеральные структуры, институты развития и молодежные объединения.



Экспозиции станут отражением ключевых направлений развития страны — промышленности, науки, технологий, логистики, туризма, креативной экономики и молодежного предпринимательства. Участники форума смогут познакомиться с инвестиционным потенциалом российских регионов, перспективными инфраструктурными проектами, высокотехнологичными производствами и современными решениями в сфере образования и инноваций.

Так, одним из акцентов стенда Астраханской области станет аквариум с представителями аквакультуры региона на стойке информации

Отдельную площадку организует Генеральная прокуратура Российской Федерации, где представители бизнеса смогут получить консультации по вопросам правоприменительной практики и взаимодействия с надзорными органами.

Центральная часть стенда Донецкая Народная Республика — интерактивный шар с LED- экранами и сенсорной панелью. Меню, ориентированное на инвесторов, позволяет выбрать разделы о сферах деятельности и жизни Республики, контент транслируется на экраны.

Калужская область соберет самые заметные проекты из сотен запущенных в регионе, чтобы гости и участники ПМЭФ смогли увидеть из каких деталей руками ученых, инженеров, врачей, рабочих собирается экономика будущего.

Краснодарский край будет ежегодно будет представлен отдельным обширным павильоном, с экспозицией, представляющих регион как винодельческую мекку России.

Ленинградская область разделила стенд на зоны «Живи» и «Работай», подчеркивая баланс между комфортной средой и широкими профессиональными возможностями.

На едином стенде СФО «Большая Сибирь» представлены лучшие, зачастую уникальные проекты развития, которые дают мощный импульс роста не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом.

Концепция стенда Минобрнауки России — «Лаборатория будущего» выходит за рамки традиционной выставки достижений. Это пространство, где наука конвертируется в экономические достижения.

Впервые на ПМЭФ будет представлен город-курорт Sea Breeze — один из крупнейших девелоперских проектов на побережье Каспийского моря, основанный Эмином Агаларовым. Экспозиция познакомит участников форума с концепцией современного города-курорта, объединяющего жилую, туристическую и деловую инфраструктуру, а также с флагманскими проектами в сфере морской урбанистики и развития искусственных островов. Проект уже охватывает 750 гектаров территории и является одним из наиболее масштабных примеров комплексного развития прибрежных территорий в регионе.

Ключевая идея концепции Новгородского стенда — это новый яркий взгляд на главный символ региона. С одной стороны — дань уважения великому прошлому, с другой – гарант для нашего великого будущего.

Стенд Республики Башкортостан станет воплощением концепции, отражающей богатое культурное наследие региона и его взгляд в будущее. Главной связующей линией станет шоу, в котором будут представлены ключевые направления развития: культура и история, наука и образование, промышленность и инновации, экономика и инвестиции.

Центральный элемент экспозиции Республики Дагестан — орлиные крылья, символизирующие единство народов России. Дагестан – это пример того, как много народов могут жить в мире и единстве, оставаясь частью великой России.

На стенде Росмолодёжь. Предпринимай на Петербургском международном экономическом форуме будет представлена продукция молодых предпринимателей из разных регионов России.

Лейтмотив экспозиции стенда Рязанской области в этом году — открытие в регионе филиала Национального центра «Россия». Он станет четвертым в стране и первым в ЦФО.

На стенде Смоленской области будут представлены достижения региона в различных отраслях экономики: кластер беспилотных систем продемонстрирует новейшие отечественные разработки в данной области. Крупнейший в мире производитель лазертаг оборудования в интерактивной форме познакомит участников Форума с самыми передовыми новинками индустрии.

Особым подарком с выставки станет уникальная открытка, которую можно сделать на стенде Тверской области с вашим портретом на фоне знаковых мест региона!

Цель экспозиции Удмуртии — показать технологичность, позитивность, экономический и инвестиционный потенциал региона, а также бренды Удмуртии известные в России и за рубежом.

Синтез промышленности, металлургии, сельского хозяйства и культурной идентичности формирует уникальную среду для жизни, бизнеса и инвестиций найдет отражние на стенде Луганской Народной Республики.

Так же будет представлена продукция следующих предприятий: ООО «Луганский мясокомбинат» (мясные и кондитерские изделия) ПАО «Луганск – Нива» (хлопья овсяные, яменные, гречневые, пшеничные, кексы и печенье), ООО «Луганский хладокомбинат» (фирменное мороженое).

Центральным элементом экспозиции Вологодской области станет интерактивный стол, демонстрирующий ключевые направления развития: промышленность (лесопромышленный, химический комплексы, машиностроение), туризм и социальную сферу. Дополнит впечатление дегустационная зона с гастрономическими брендами.

Стенд Самарской области будет представлен в технологичном, инновационном, брутальном стиле с отсылкой к промышленному потенциалу региона. Гостей встретит Гастробар, где бариста угостят волжскими видами кофе, а инновационный работотехнический комплекс по перекладке и перемещению малогабаритной продукции одарит ассортиментом вкусных фитнес-десертов.

Экспозиция Челябинской области будет представлена перед участниками и гостями в виде монументальной иммерсивной инсталляции. В ее основе — образ звуковой волны, собранной из вертикальных трубчатых элементов.

Экспозиционные пространства ПМЭФ традиционно станут местом проведения деловых встреч, подписания соглашений и презентации инициатив, направленных на развитие регионов, укрепление технологического суверенитета и поддержку предпринимательства.