Четвертый этап «Золота Ладоги»: многострадальный триумф Кирилла Миллера и дебют корпоративных команд

Гонщик команды «Волга-Юнион» Кирилл Миллер победил на четвертом этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Четвертый этап многодневки прошел на автодроме «Игора Драйв», велогонщики проехали 16 кругов по автодрому (один круг – 5,2 км). Было много попыток оторваться, но удачной оказалась лишь одна – вперед уехало трио Максим Орехов, Сергей Косарев и Александр Шакотько, которые лидировали довольно долгое время.

Усилиями Кирилла Миллера большая группа преследователей (около восьми гонщиков) добрала отрыв, и Кирилл Миллер, не дожидаясь приближения пелотона, умчался на заключительный круг с преимуществом лишь в 10 секунд. Этого хватило для победы на этапе. Для команды «Волга Юнион» это первая победа на веломногодневке «Золото Ладоги» в этом году. Вторым финишировал Артемий Хомяков («Мангазея – Московский спорт»), третьим – Альмир Валиев (ЦОП «Астана»).

«Сегодня короткий этап, достаточно холодно – градуса четыре тепла, третий день мерзнем как суслики. Так что я с самого начала решил, что ждать нечего, надо ехать изо всех сил. Всю гонку перекладывался в отрывы, предпринимал атаки, в конце хорошо переложился в отрыв, уехал и выиграл этап. Каждый раз «Золото Ладоги» проходит у меня весело – в прошлом году упал и сломал руку, но сумел стать третьим по итогу многодневки. Сейчас на втором этапе в Питкяранте проколол колесо, ехал где-то 58 км один – и без отрыва, и без пелотона. Честно говоря, мысли были разные: и плакать хотелось, и съехать на обочину, и бросить все. Но я боролся до конца, и вот – сейчас победа на этапе! Говорил себе, что вот в прошлый раз стал третьим, в этом году надо постараться победить, так и дотерпел», – рассказал Кирилл Миллер после финиша.

В генеральной классификации Артемий Хомяков («Мангазея – Московский спорт») вернул себе майку лидера (8:41:09), второй – его одноклубник Савва Новиков с отставанием в четыре секунды, третьим держится Денис Савельев из сборной России, его отставание от лидера составляет 12 секунд.

Зеленую майку (самому активному гонщику) также сохранил у себя Артемий Хомяков, белую (лучшему молодому гонщику) вот уже третий этап подряд никому не уступает Альмир Валиев.

Пятый этап веломногодневки пройдет 29 мая в поселке Красносельское, профессиональным гонщикам предстоит преодолеть 153 км (5 кругов по 30,6 км).

На «Игоре Драйв» 28 мая дебютировали корпоративные команды, которые соревнуются в собственном зачете. Лучшей по итогам этапа стала команда «Диаконт», в индивидуальном зачете у мужчин победил Константин Артамонов из «Газпромнефть», у женщин гонку выиграла Ксения Вязьмина (команда Центра имени Н.И.Пирогова).

«Для меня это первый опыт участия в многодневной велогонке. Наша команда образовалась благодаря триатлону, но понемногу все перешли в велосипедисты. Мне тоже однажды просто предложили проехать велоэтап в триатлоне, и вот так это затянуло. Велоспортом я занимаюсь примерно третий год, и здесь мне больше всего нравится скорость, адреналин и азарт. Хватает ли практикующим врачам времени на тренировки и соревнования? Ох, не хватает – ни того, ни другого, но мы стараемся собираться, иногда получается потренироваться вместе, иногда тренируемся по одному. Сегодня вот была прекрасная автотрасса, немного подвела погода, было ветрено, но в остальном – все отлично», – поделилась эмоциями Ксения Вязьмина.

В любительских заездах лидерство в генеральной классификации женского зачета захватила Ксения Бочкова (Class Team), лучшей женской командой стала Class Team. В мужском зачете любителей лидерство перехватил Константин Афанасьев (ETALON TEAM – НЬЮТЕК), в командном – свою первую позицию удержал ETALON TEAM – НЬЮТЕК.

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер – deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.