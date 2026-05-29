На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Четвертый этап «Золота Ладоги»: многострадальный триумф Кирилла Миллера и дебют корпоративных команд

Гонщик команды «Волга-Юнион» Кирилл Миллер победил на четвертом этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Четвертый этап многодневки прошел на автодроме «Игора Драйв», велогонщики проехали 16 кругов по автодрому (один круг – 5,2 км). Было много попыток оторваться, но удачной оказалась лишь одна – вперед уехало трио Максим Орехов, Сергей Косарев и Александр Шакотько, которые лидировали довольно долгое время.

Усилиями Кирилла Миллера большая группа преследователей (около восьми гонщиков) добрала отрыв, и Кирилл Миллер, не дожидаясь приближения пелотона, умчался на заключительный круг с преимуществом лишь в 10 секунд. Этого хватило для победы на этапе. Для команды «Волга Юнион» это первая победа на веломногодневке «Золото Ладоги» в этом году. Вторым финишировал Артемий Хомяков («Мангазея – Московский спорт»), третьим – Альмир Валиев (ЦОП «Астана»).

«Сегодня короткий этап, достаточно холодно – градуса четыре тепла, третий день мерзнем как суслики. Так что я с самого начала решил, что ждать нечего, надо ехать изо всех сил. Всю гонку перекладывался в отрывы, предпринимал атаки, в конце хорошо переложился в отрыв, уехал и выиграл этап. Каждый раз «Золото Ладоги» проходит у меня весело – в прошлом году упал и сломал руку, но сумел стать третьим по итогу многодневки. Сейчас на втором этапе в Питкяранте проколол колесо, ехал где-то 58 км один – и без отрыва, и без пелотона. Честно говоря, мысли были разные: и плакать хотелось, и съехать на обочину, и бросить все. Но я боролся до конца, и вот – сейчас победа на этапе! Говорил себе, что вот в прошлый раз стал третьим, в этом году надо постараться победить, так и дотерпел», – рассказал Кирилл Миллер после финиша.

В генеральной классификации Артемий Хомяков («Мангазея – Московский спорт») вернул себе майку лидера (8:41:09), второй – его одноклубник Савва Новиков с отставанием в четыре секунды, третьим держится Денис Савельев из сборной России, его отставание от лидера составляет 12 секунд.

Зеленую майку (самому активному гонщику) также сохранил у себя Артемий Хомяков, белую (лучшему молодому гонщику) вот уже третий этап подряд никому не уступает Альмир Валиев.

Пятый этап веломногодневки пройдет 29 мая в поселке Красносельское, профессиональным гонщикам предстоит преодолеть 153 км (5 кругов по 30,6 км).
На «Игоре Драйв» 28 мая дебютировали корпоративные команды, которые соревнуются в собственном зачете. Лучшей по итогам этапа стала команда «Диаконт», в индивидуальном зачете у мужчин победил Константин Артамонов из «Газпромнефть», у женщин гонку выиграла Ксения Вязьмина (команда Центра имени Н.И.Пирогова).

«Для меня это первый опыт участия в многодневной велогонке. Наша команда образовалась благодаря триатлону, но понемногу все перешли в велосипедисты. Мне тоже однажды просто предложили проехать велоэтап в триатлоне, и вот так это затянуло. Велоспортом я занимаюсь примерно третий год, и здесь мне больше всего нравится скорость, адреналин и азарт. Хватает ли практикующим врачам времени на тренировки и соревнования? Ох, не хватает – ни того, ни другого, но мы стараемся собираться, иногда получается потренироваться вместе, иногда тренируемся по одному. Сегодня вот была прекрасная автотрасса, немного подвела погода, было ветрено, но в остальном – все отлично», – поделилась эмоциями Ксения Вязьмина.

В любительских заездах лидерство в генеральной классификации женского зачета захватила Ксения Бочкова (Class Team), лучшей женской командой стала Class Team. В мужском зачете любителей лидерство перехватил Константин Афанасьев (ETALON TEAM – НЬЮТЕК), в командном – свою первую позицию удержал ETALON TEAM – НЬЮТЕК.

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер – deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.

Картина дня
«Примем соразмерные меры». Румыния обвинила Россию в падении дрона на крышу дома в Галаце
МИД Румынии вызвал посла России Липаева после инцидента с падением БПЛА
ВС РФ за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта. Военная операция, день 1556-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1556-й день
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
Николай Гастелло
Почему политическая элита Украины так суеверна
Покоритель «Энфилда» и автор легендарной фразы-мема: Андрею Аршавину – 45
Украина заявила в ООН, что в Старобельске погибли «не дети». Что ответила Россия
Небензя ответил на выступление Мельника в ООН пословицей про горящую шапку и вора
«Ракеты — это сложно». Во время испытаний взорвалась большая ракета Джеффа Безоса
Тяжелая ракета New Glenn Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
«Задачу можно решить за два-три дня». Из Турции вывозят застрявших российских туристов
Российский союз туриндустрии: застрявших в Турции туристов вывезут за 2–3 дня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами