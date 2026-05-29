Достижения, расширение взаимодействия и трансграничное сотрудничество: подведены итоги форума «АмурЭкспо-2026»

Подведены итоги Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» (АЭФ), который состоялся в Благовещенске и Хэйхэ (КНР) 21–24 мая.

За четыре дня Форума была проведена 71 сессия регионального и федерального уровня. В рамках «АмурЭкспо» состоялось более 100 мероприятий, посвященных развитию территорий, логистике, туризму, креативным индустриям и цифровой экономике.

АЭФ в четвертый раз выступил в качестве выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие, проходившее на фоне государственного визита Президента России Владимира Путина в КНР, стало практической площадкой для реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

«Мы настроены на развитие взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами по различным направлениям. Об усилении взаимодействия России с нашим соседом договорились лидеры на уровне глав двух государств. Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» является одной из платформ для обсуждения возможностей укрепления товарищеских связей между нашими странами и показывает результаты этой работы», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Амурская область стала одним из ключевых центров для укрепления взаимодействия России и Китая во всех ключевых сферах взаимодействия.

«Амурская область – один из ключевых центров развития Дальнего Востока. Благодаря реализованным на территории региона проектам Приамурье стало важнейшим транспортным, промышленным и логистическим узлом на границе России и Китая. Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, развивается газохимический кластер, формируются новые международные транспортные маршруты, создаются современные предприятия и рабочие места. Форум «АмурЭкспо» за последние годы стал одной из ключевых площадок для прямого диалога государства, бизнеса и зарубежных партнеров по практическим вопросам развития торговли, инвестиций, логистики, промышленной кооперации. Многие решения в дальнейшем становятся основой для новых промышленных и инфраструктурных проектов. Особое место в повестке Форума всегда занимает взаимодействие с Китайской Народной Республикой – нашим ключевым торговым и инвестиционным партнером. Общая граница протяженностью более 4000 км, транспортная инфраструктура создают прочную базу для дальнейшего роста взаимной торговли, промышленной кооперации для запуска новых совместных проектов. За последние годы товарооборот Дальнего Востока с Китаем вырос почти в 2,5 раза и в прошлом году превысил 1,7 трлн рублей», – отметил Алексей Чекунков.

В «АмурЭкспо» приняли участие более 500 участников из России, Китая, Беларуси и Казахстана. Среди них – представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития, Совета Федерации и Государственной Думы России, Минпромторга, дипломаты из КНР, представители региональных органов власти, а также российского и китайского бизнес-сообщества, отраслевые и научные эксперты.

«Основная задача «АмурЭкспо» – развитие российско-китайских отношений. Для нас Китай – это стратегический партнер. На Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян, города Благовещенск и Хэйхэ возложена дополнительная миссия – быть передовиками в выстраивании этих отношений. У нас уникальная география, накоплен уникальный опыт. Именно поэтому Президентом России было принято решение о создании в Благовещенске Центра российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня.

Проведение Форума – важная составляющая этой работы. Ежегодно отмечаем рост уровня представителей, которые участвуют в «АмурЭкспо». В этом году проводились выездное совещание комитета Совета Федерации и круглый стол комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы уверены, что те решения, которые обсуждаются на Форуме, будут рассмотрены на федеральном уровне», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай – от добрососедства к совместному росту». В рамках заседания было уделено внимание уже достигнутым успехам: 2025 году товарооборот макрорегиона с Китаем увеличился на 45%, а пассажиропоток – на 16%, а также реализован ряд совместных логистических, социальных и культурных проектов. Также были рассмотрены дальнейшие способы расширения взаимодействия между Россией и Китаем.

«Благовещенск в дни проведения Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2026» стал мостом между Россией и Китаем и наглядно продемонстрировал уникальные возможности Дальнего Востока и его потенциал для всестороннего развития отношений между нашими странами, в особенности в области экономического и гуманитарного сотрудничества. АЭФ охватил и все ключевые вопросы дальнейшего развития макрорегиона. Фонд Росконгресс высоко оценивает результаты «АмурЭкспо», который уже в четвертый раз выступил в качестве выездной площадки Восточного экономического форума. «АмурЭкспо» по праву стал ключевым мероприятием Дальнего Востока по основным направлениям сотрудничества России с Китаем и другими странами Азии. Убежден, что результаты АЭФ окажут влияние на формирование деловой повестки ВЭФ во Владивостоке и поспособствуют выработке новых решений в ключевых отраслях, связанных с инвестициями, торговлей, работой над совместными проектами как в регионе, так и на всем Дальнем Востоке», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов.

На пленарной сессии был представлен проект «Культурные визитки» от Института наследия современного общества РГГУ. Это своего рода инструмент, который позволит максимально эффективно систематизировать основные черты стран – участниц проекта и обеспечить основу для формирования общего понимания культур России и Китая. Будет составлена модель общего культурного образовательного пространства двух стран, куда войдут лучшие образцы литературы, поэзии, изобразительного искусства.

«Партнерство между Россией и Китаем должно пройти через все слои нашего общества. Это не только культурная визитная карточка. Это работа маленьких муниципалитетов и больших регионов. Это тот замечательный пример, который дает Амурская область. Подружиться нужно на всех уровнях: бегать, ловить рыбу, заниматься другими видами спорта. Потому что мы исходим из того, что только в прошлом году между регионом было подписано 74 соглашения о сотрудничестве. В этом – уже 13. База нарастает, но важно, чтобы она прошла через всех людей», – отметил на пленарной сессии директор департамента по связям с субъектами, федерациями, парламентами и общественными объединениями МИД России Игорь Капырин.

Еще одной центральной темой деловой программы стало обсуждение Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года и запуск нового инвестиционного цикла совместных проектов. Амурская область рассказала о своем опыте и достижениях в социально-экономическом развитии. Сегодня в регионе работает программа «Дальневосточная ипотека», которая помогла улучшить жилищные условия 17,5 тысячам амурских семей. Выплатой до миллиона рублей на погашение ипотеки в прошлом году воспользовались 326 многодетных семей. По программе Минвостокразвития и ДОМ.РФ «Доступное арендное жилье» строят 2,5 тысячи квартир. В конце прошлого года передали в пользование 161 квартиру. Проектом Стратегии ДФО до 2036 года определили шесть приоритетных направлений развития экономики (энергетика, транспорт и логистика, наука и технологии, добыча, глубокая переработка, туризм), из них пять являются приоритетом для Амурской области.

«Валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей, по темпу роста – первое место на Дальнем Востоке и четвертое в стране. По итогам 2025 года инвестиции, реально вложенные в экономику Амурской области, также превысили 1 трлн рублей. Теперь ключевая задача – выйти на новый инвестиционный цикл. Фундаментом для этого служат уже работающие механизмы: в рамках ТОР «Амурская» привлекли 54 проекта с объемом инвестиций 2,4 трлн рублей. Сейчас регион переходит к инвестиционной фазе развития примостовой территории – более 250 гектаров обеспечат базовой инфраструктурой для локализации совместных производств. Наращивать промышленный потенциал позволяет энергетическая база. Амурская область – лидер на Дальнем Востоке по выработке электроэнергии», – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Впервые на площадке Форума эксперты из России и Китая детально обсудили сферу электронной коммерции как «портал в торговлю будущего». Были затронуты вопросы трансграничных цифровых платежей, новых требований банков Российской Федерации и КНР, перспектив цифрового юаня и рубля, а также безопасных маршрутов международных расчетов.

«Пленарная сессия «Цифровой хаб Россия – Китай» и встреча с партнерами из КНР подтвердили: цифровое сотрудничество двух стран выходит на принципиально новый уровень. Мы переходим от обсуждений к конкретным механизмам – совместному рабочему совету, единой цифровой платформе для обмена опытом и научным центрам на базе вузов. Амурская область готова стать координатором этого технологического партнерства. Уверен, что системная работа на двух площадках – в России и Китае – станет драйвером цифрового развития всего Дальнего Востока», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

На полях «АмурЭкспо-2026» более 2700 российских и китайских предпринимателей посетили стенд Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). В дни Форума специалисты презентовали возможности территорий опережающего развития (ТОР) и международных ТОР (МТОР), а свыше 200 потенциальных инвесторов получили адресные рекомендации по запуску проектов с государственной поддержкой.

В 2026 году в выставке приняли участие 89 компаний, из которых 12 из КНР и 77 российских. Впервые в выставке участвовали представители провинции Гуандун. Республика Саха (Якутия) показала экспозицию уникальных золотых украшений. Все участники были распределены по пяти основным тематическим секциям: БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ПромЭкспо (СтройЭкспо), ТехЭкспо и ТурЭкспо. Экспозиционная часть Форума продемонстрировала ключевые технологические тренды. Посетители увидели первый в регионе автономный поселок «Родник», где дома питаются от солнечных панелей и обогреваются геотермальным отоплением. Были представлены модульные дома-конструкторы, китайский внедорожник BAW 212 – «брат» УАЗа – для амурского бездорожья, а также широкая линейка коммерческого транспорта на газомоторном топливе.

В мероприятиях «АмурЭкспо» приняли участие китайские блогеры. Так, на крыше Дома российско-китайской дружбы впервые состоялся стрим по продаже российских продуктов. Трансляция продолжалась порядка четырех часов и велась на весь Китай. Подписчикам блогера были представлены кондитерские изделия, вафли, мед, масло, квас, соевое масло, мука, шоколад. Реализована продукция 17 компаний из 13 регионов. В топ продаж вошло амурское печенье фабрики «Зея». Трансляцию посмотрели 113 000 зрителей. Состоялось 990 000 показов трансляции.

В рамках Форума состоялись выездные мероприятия в Хэйхэ и Харбине. В рамках деловой программы юбилейного, Х Российско-китайского Экспо в Харбине прошел мастер-класс, который организовал Центр компетенций российско-китайского делового сотрудничества. Специалисты затронули вопросы эффективного выхода китайских компаний на российский рынок в эпоху цифровой трансформации экономики и ужесточения требований к локализации. В Хэйхэ прошли выездные мероприятия Х Российско-китайского Экспо и 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Участники рассказали о разнообразии представленной продукции. Особый интерес гостей вызвала экспозиция «Север – Юг», где были представлены 42 технологичные и промышленные компании из провинций Цзянсу, Чжэцзян, а также из Шанхая и Шэньчжэня. Помимо этого, состоялись выездные встречи в формате «бизнес для бизнеса»предпринимателей Амурской области и Китая.

«В этом году ключевыми темами работы на площадке Хэйхэ стала логистика и расширение российско-китайского межрегионального сотрудничества. Участников со стороны российских регионов стало больше, мы постарались проработать программы работы, чтобы гости АЭФ не только презентовали свои предложения китайским партнерам, но и познакомились с Хэйхэ», – сказала министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.

Для участников и гостей была организована насыщенная культурная программа: от мастер-классов по народным промыслам до дегустации уникальных гастрономических новинок, таких как лесной сэндвич с папоротником и пирожки с начинкой «борщ».

«Нам было важно, чтобы каждый гость Форума не только плодотворно поработал, но и почувствовал тепло амурского гостеприимства. Для участников была подготовлена насыщенная культурная и туристическая программа, прошла серия мастер-классов. Агентство гостеприимства Амурской области провело для гостей более 700 экскурсий по Благовещенску и ключевым объектам показа. Мы хотели, чтобы люди уезжали с желанием вернуться – и, судя по отзывам, у нас получилось», – отметила Екатерина Киреева.

Еще одним значимым событием в рамках «АмурЭкспо» стал Российско-китайский форум промышленного туризма «Открытая промышленность». 25–26 мая состоялось два пленарных заседания, где представители более 40 регионов делились опытом работы. Более 200 тысяч туристов побывало на промышленных предприятиях Амурской области за 5 лет. В регионе можно посетить порядка 20 предприятий: Амурский газохимический комплекс, золотодобывающий прииск Соловьевский, три крупные гидроэлектростанции и многие другие ключевые проекты региональной промышленности. Один из самых популярных среди туристов объектов – космодром Восточный: за два года его посетили более 17 тысяч туристов.

«Первый Российско-китайский форум промышленного туризма завершен. Это был по-настоящему масштабный диалог: три страны, 40 регионов, десятки предприятий и сотни участников. Мы не просто обменялись опытом, подвели итоги пяти лет работы большой команды промышленного туризма на территории Российской Федерации – мы заложили фундамент для нового, международного этапа развития этого масштабного проекта, а еще, что не менее важно, открыли Амурскую область для коллег из разных регионов нашей страны как центр российско-китайского делового сотрудничества и как интересный регион для путешествий», – отметила министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, «АмурЭкспо» давно перестал быть просто выставкой и является рабочим механизмом для выстраивания прямых контактов между компаниями двух стран. В условиях растущего товарооборота Форум позволяет бизнесу сверить логистику, платежи и кооперационные цепочки в режиме реального времени.

Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян подчеркнул особую ценность Форума, проходящего сразу после переговоров лидеров России и Китая, отметив его роль в достижении консенсуса между странами.

Форум «АмурЭкспо» в очередной раз продемонстрировал заинтересованность России и Китая в расширении и укреплении сотрудничества, построенного на высоком уровне доверия и взаимовыгодных отношениях в сферах экономики, энергетики, науки, образования, а также по другим направлениям совместной деятельности. Тем самым АЭФ подтвердил свой статус одной из ключевых площадок для развития и укрепления сотрудничества между Россией и Китаем.

«АмурЭкспо-2026» состоялся при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Организаторы АЭФ – правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс. Операторы Форума – Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области.