Пресс-релиз

Опубликована расширенная деловая программа форума «Лекарственная безопасность»

На официальном сайте форума «Лекарственная безопасность», который состоится 3 июня 2026 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа мероприятия. Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Открывающим событием форума «Лекарственная безопасность» станет фармацевтический завтрак, в котором примут участие представители власти, бизнеса, некоммерческого сектора. Национальная лекарственная безопасность складывается из успешной работы по трем ключевым направлениям: обеспечение граждан качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами; лекарственный суверенитет; научно-технологическое лидерство. Сегодня основными точками роста выступают фундаментальные и прикладные научные исследования, а также развитие персонализированной медицины, включая клеточные технологии.

При этом сохраняется критическая зависимость от импорта активных фармацевтических субстанций и дефицит собственных технологических платформ полного цикла. Среди вопросов к обсуждению: какие механизмы синхронизации научных, производственных и регуляторных решений предлагаются для достижения целей государственной политики в области лекарственной безопасности, какие меры государственной поддержки необходимы для стимулирования разработки инновационных молекул и расширения отечественного производства субстанций, как предполагается обеспечить баланс между ускорением вывода инноваций на рынок и сохранением высоких стандартов безопасности и эффективности и другие.

Приоритетами государственной политики в сфере обращения лекарственных средств являются разработка и внедрение инноваций, технологическая модернизация и суверенитет отрасли. Меры государственной поддержки способствуют инвестированию компаний в разработку препаратов и их производство от субстанции до готовой лекарственной формы. Участники сессии «Инвестиции в лекарственную доступность: от молекулы до пациента.

Приоритетные направления инноваций для здоровья человека» рассмотрят, как обеспечить лекарственную доступность, сохраняя равновесие между потребностями населения и возможностями системы здравоохранения, какие меры позволят повысить доступность инновационной терапии, а также какие системные решения содействуют развитию механизмов снижения цен на инновационные препараты.

«Сегодня вопросы лекарственной безопасности и доступности инновационной терапии имеют стратегическое значение для устойчивого развития системы здравоохранения и качества жизни граждан. В центре внимания — поиск баланса между потребностями пациентов, возможностями системы здравоохранения и задачами дальнейшего технологического развития отрасли. Особую важность приобретает объединение усилий всех заинтересованных сторон для выработки решений, направленных на развитие отечественного производства полного цикла, расширение ассортимента, повышение доступности препаратов и укрепление технологического суверенитета страны. Именно такой открытый профессиональный диалог позволяет формировать эффективные механизмы поддержки отрасли и обеспечивать ее долгосрочную устойчивость и развитие», — отметила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Фундаментальным драйвером современного орфанного лекарственного обеспечения является развитие репродуктивной и молекулярной генетики, преимплантационной диагностики, неонатального скрининга, внедрение современных подходов к диагностике редких заболеваний.

При этом важнейшим условием эффективности и безопасности системы является локализация разработки и производства лекарств, наращивание потенциала отечественной фармацевтической промышленности как для насыщения внутреннего рынка инновационными орфанными препаратами, так и для вывода российских разработок на международный уровень, а также последовательная интеграция правовых инициатив (расширение программ государственных гарантий, механизмов поддержки региональных бюджетов) и активная позиция пациентских сообществ как драйвера законодательных изменений.

Эксперты сессии «Всесторонне о редких болезнях и орфанных препаратах: профилактика, диагностика, лечение» обсудят, какие механизмы синхронизации медицинских и регуляторных решений позволяют выстроить непрерывную систему помощи при орфанных заболеваниях, какие меры государственной поддержки необходимы для стимулирования разработки и производства отечественных субстанций и препаратов и другие вопросы.

