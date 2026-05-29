Пресс-релиз

Аудитория отечественных печатных СМИ растет, а число изданий сокращается, рассказали эксперты Фонда Росконгресс

Российский рынок печатных СМИ переживает структурную консолидацию: число изданий и тираж устойчиво сокращаются, тогда как совокупная аудитория оставшихся игроков растет. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Печатные СМИ в цифровую эпоху: индексы влияния или активность читателей», подготовленном экспертами Фонда Росконгресс.

Авторы обзора ссылаются, в частности, на исследование Союза предприятий печатной индустрии, в котором отмечается, что в 2025 году аудитория печатных СМИ в России выросла на 2,5 миллиона человек и достигла 65 миллионов. Рост происходит за счет увеличения числа читателей одного номера, а не из за увеличения тиража.

При этом подавляющая часть изданий уже активно работают в цифровой среде. Читательская аудитория за последние три года привыкла к тому, что газеты и журналы присутствуют на всех популярных цифровых платформах и во всех форматах. В результате, печатный бренд СМИ больше не ассоциируется только с бумагой. Исследование Ipsos подтверждает, что самым популярным способом чтения прессы в настоящее время является чтение на сайтах и в приложениях изданий — 48% аудитории выбирает этот вариант. В соцсетях читают 38%, в печатной версии – 20%.

Эта важнейшая трансформация читательской аудитории указывает на необходимость развития социальных сетей изданий. Показатель вовлеченности аудитории, измеряющий качество распространения публикаций СМИ в социальных сетях по количеству взаимодействий с контентом, в текущих реалиях является таким же важным, как и такой индикатор как цитируемость, использующийся профессионалами медиаиндустрии.

За 12 месяцев наблюдений (апрель 2025 го — март 2026 года) медиапространство российских печатных СМИ демонстрирует устойчивую расстановку. В рейтинге вовлеченности в соцмедиа «Коммерсантъ» занимает первое место со средним показателем около 820 тысяч реакций в месяц. В рейтинге цитируемости безоговорочным лидером остаются «Известия» со средним показателем 2 283,9 пункта.

В свою очередь, «Ведомости» удерживают второе место по вовлеченности за тот же период. Динамика восходящая: с 461 530 в апреле 2025 года до 1 060 715 в марте 2026 го. Это +130% за год — лучший темп роста среди топ 3. Качественная деловая аудитория обладает высокой лояльностью.

Подводя итоги, авторы обзора отмечают тенденцию сохранения сильной роли бренда печатных СМИ в цифровой среде. Несмотря на то, что анализируемые издания исторически относятся к печатному сегменту, их влияние формируется уже не только бумажной аудиторией, а совокупностью сайта, цитирования другими медиа, активности аудитории в соцсетях и эффективностью платформ. Это еще раз подтверждает необходимость межплатформенного присутствия и контента для успешности любого СМИ.

