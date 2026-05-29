Пресс-релиз

Исполнительный директор Секретариата АТЭС впервые примет участие в ПМЭФ

Исполнительный директор Секретариата форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) Эдуардо Педроса примет участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 3–6 июня 2026 года.

Участие руководителя Секретариата АТЭС в мероприятиях ПМЭФ станет важным шагом в развитии диалога России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также подчеркнет роль Форума как международной площадки для обсуждения архитектуры экономического сотрудничества в условиях трансформации глобальных рынков.

Ключевым событием участия Эдуардо Педросы в ПМЭФ-2026 станет сессия «Россия – АТЭС: широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года», которая состоится 5 июня. В ходе дискуссии планируется обсудить перспективы взаимодействия России с экономиками АТЭС, развитие торгово-экономических связей, отраслевое сотрудничество, а также формирование новых механизмов международного партнерства.

В числе ключевых тем – роль АТЭС в условиях турбулентности мировой экономики и трансформации глобальной торговли, развитие сотрудничества в энергетике, инновациях и цифровой экономике, а также продвижение инициативы Большого Евразийского партнерства. Отдельное внимание участники уделят перспективам участия России в работе форума АТЭС в контексте заявки на председательство в 2035 году.

В сессии ожидается участие представителей Правительства Российской Федерации, МИД России, международных организаций, а также ведущих российских и зарубежных бизнесов.

Кроме того, Эдуардо Педроса примет участие в сессии «Торговля в турбулентные времена», посвященной вопросам международной торговли и адаптации экономик к новым глобальным вызовам.

«На полях» ПМЭФ-2026 также запланирован ряд двусторонних встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, деловых кругов и международных партнеров.

