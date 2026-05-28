На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Третий этап «Золота Ладоги»: драматичный спурт, первый старт любителей и дебют паралимпийцев

Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Мангазея – Московский спорт» победил на третьем этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Третий этап многодневки прошел в поселке Мичуринское Ленинградской области. Он запомнился гонщикам сложными погодными условиями – почти на протяжении всего заезда шел дождь. Несмотря на это, этап получился динамичным и зрелищным: первым в отрыв попытался уйти чемпион Казахстана Даниил Пронский из команды «Vino – Северный Казахстан», несколько попыток предприняла команда Орловской области, сумев выиграть оба промежуточных финиша.

На последнем круге Иван Меньшов из сборной России попытался ускользнуть от пелотона при активной поддержке команды, но оторваться не получилось. Победу разыграли на небольшом финальном подъеме – в спурте опытный Савва Новиков («Мангазея – Московский спорт») на полколеса опередил 16-летнего Егора Костырю из команды Сестрорецка («Олимпийский резерв»). Третьим финишировал Денис Савельев из сборной России.

После трех этапов в генеральной классификации лидирует Савва Новиков (6:47:48), вторым идет Артемий Хомяков (отставание 2 секунды), третий – Денис Савельев (отставание 8 секунд). Желтую майку лидера получил Савва Новиков, зеленую (самому активному гонщику) – Артемий Хомяков, белую (лучшему молодому гонщику) – Альмир Валиев из ЦОП «Астана».

«Этап получился для меня довольно тяжелым, не люблю такую погоду и оказался не очень к ней готов. Сначала хотел просто не отпускать никого – боролся, работал и догонял отрывы. На финише чуть-чуть не получилось, меня отрезали на полколеса. Не могу сказать, что очень рад такому результату, ведь мог бы и победить. На первом этапе я завоевал белую майку и это много значит для меня, буду стараться ее себе вернуть», – рассказал Егор Костыря после финиша.

Лидерские майки подготовил российский бренд VTR. Уникальный дизайн отсылает к пейзажам Карелии, достопримечательностям Санкт-Петербурга и Выборга.

«Этап сегодня получился быстрый, скоростной, да и погода внесла свои коррективы. В таких обстоятельствах срабатывают морально-волевые качества. Егор Костыря – гонщик совсем молодой, но амбициозный. На первом этапе уже поборолся на финише, но тогда попал в яму и проколол колесо. Зато почувствовал уверенность и силы, что готов бороться с ведущими в стране взрослыми. Взрослые ребята пока что более устойчивые, мощные, опыта у них побольше, но если посмотреть на тренировки Егора – его показатели со старшими на равных», – отметил тренер велогонщика Сергей Кондрашков.

Впервые в программу велогонки включены зачеты для мужских и женских любительских команд. Первым стартом для любителей стал этап в Мичуринском, они проехали по той же трассе, что и профессионалы. Мужские команды преодолели 5 кругов, женские – 3 круга.

У мужчин в индивидуальном зачете на первом этапе победил Иван Максимов из Клуба Любителей, вторым стал Константин Афанасьев (ETALON TEAM), третьим – Андрей Кулагин (ETALON TEAM). Лучшей мужской командой в общем зачете стала ETALON TEAM.

В индивидуальном зачете лучшей стала Ксения Бочкова из Class Team, вторая – Наталья Липина (ETALON TEAM), третья – Елизавета Страгулина (Горные Вершины). В командном зачете лучшей женской командой стала Class Team.

«Я занималась велоспортом пару лет, но в 16 закончила из-за травмы. Вернулась лет 10 спустя благодаря мужу, который меня тренирует. На «Золото Ладоги» меня позвали петербургские друзья, и я не смогла отказать себе в этом удовольствии. Всю зиму плотно тренировалась, чтобы именно здесь показать свою лучшую форму и начать сезон с «Золота Ладоги».

Нам очень повезло сегодня с погодой — профессионалы после своего финиша поделились впечатлениями, мы готовились к той же участи, но с нашим стартом погода улучшилась и дорога просохла. Сегодня очень красивый маршрут: леса, озеро, и главное — все очень безопасно», — рассказала победительница женского зачета Ксения Бочкова.

В первый раз участниками «Золота Ладоги» стали паравелосипедисты под предводительством трехкратного чемпиона мира Алексея Обыденнова.

«Таких мероприятий в России очень не хватает. Я очень рад, что это направление начинает развиваться. Совмещенные гонки, как для профессионалов, так и для любителей – этот формат очень важен, потому что любители могут воочию наблюдать соревнования профессионалов, а профессионалы, наоборот, посмотреть на любителей. Это такое большое комьюнити, которое развивает велоспорт в правильном направлении. Прекрасное и правильное начинание. благодарен всем, кто имеет отношение к этому мероприятию отношение», – отметил Алексей Обыденнов.

Четвертый этап «Золота Ладоги» пройдет 28 мая на автодроме «Игора Драйв». Профессиональные велогонщики преодолеют 124,8 км (26 кругов х 4,8 км), любительские команды и паравелосипедисты проедут 57,6 км (12 кругов х 4,8 км).

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер – deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс и Федерация велосипедного спорта России при поддержке Минспорта России.

Картина дня
«Живой щит» из «лишних дипломатов»: Запад отказался эвакуировать посольства из Киева
Каллас заявила, что посольства ЕС остаются в Киеве, несмотря на предупреждение РФ
Над Россией сбили более 60 БПЛА. Военная операция, день 1555-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1555-й день
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
«Серьезное предупреждение»: Иран и США вновь обменялись ударами
КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
Летние нововведения: что изменится для водителей с 1 июня 2026 года
«Газета.Ru» назвала четыре главных нововведения, которые ждут водителей в июне 2026 года
Выпускные — 2026: когда и как пройдут праздники прощания со школой
Выпускной вечер — 2026: даты, традиции, сценарии и смысл праздника
Поднял на уши Афины и стал примером честной игры: Алексею Немову – 50
«Нам просто не дали ресурсов». Американский генерал признал провал ПВО в войне с Ираном
Американский генерал Костелло рассказал о провалах ПВО и ПРО США в войне с Ираном
Битва за графические чипы: чем сейчас заняты российские айтишники и инженеры?
Гендиректор Т1 Дмитрий Харитонов: нам есть что предложить вместо чипов Nvidia
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Обзор HONOR 600 Pro: премиальный дизайн, мощная камера и AI-функции на каждый день
«Газета.Ru» протестировала HONOR 600 Pro с ИИ-функциями и флагманскими камерами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами