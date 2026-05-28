Третий этап «Золота Ладоги»: драматичный спурт, первый старт любителей и дебют паралимпийцев

Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Мангазея – Московский спорт» победил на третьем этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Третий этап многодневки прошел в поселке Мичуринское Ленинградской области. Он запомнился гонщикам сложными погодными условиями – почти на протяжении всего заезда шел дождь. Несмотря на это, этап получился динамичным и зрелищным: первым в отрыв попытался уйти чемпион Казахстана Даниил Пронский из команды «Vino – Северный Казахстан», несколько попыток предприняла команда Орловской области, сумев выиграть оба промежуточных финиша.

На последнем круге Иван Меньшов из сборной России попытался ускользнуть от пелотона при активной поддержке команды, но оторваться не получилось. Победу разыграли на небольшом финальном подъеме – в спурте опытный Савва Новиков («Мангазея – Московский спорт») на полколеса опередил 16-летнего Егора Костырю из команды Сестрорецка («Олимпийский резерв»). Третьим финишировал Денис Савельев из сборной России.

После трех этапов в генеральной классификации лидирует Савва Новиков (6:47:48), вторым идет Артемий Хомяков (отставание 2 секунды), третий – Денис Савельев (отставание 8 секунд). Желтую майку лидера получил Савва Новиков, зеленую (самому активному гонщику) – Артемий Хомяков, белую (лучшему молодому гонщику) – Альмир Валиев из ЦОП «Астана».

«Этап получился для меня довольно тяжелым, не люблю такую погоду и оказался не очень к ней готов. Сначала хотел просто не отпускать никого – боролся, работал и догонял отрывы. На финише чуть-чуть не получилось, меня отрезали на полколеса. Не могу сказать, что очень рад такому результату, ведь мог бы и победить. На первом этапе я завоевал белую майку и это много значит для меня, буду стараться ее себе вернуть», – рассказал Егор Костыря после финиша.

Лидерские майки подготовил российский бренд VTR. Уникальный дизайн отсылает к пейзажам Карелии, достопримечательностям Санкт-Петербурга и Выборга.

«Этап сегодня получился быстрый, скоростной, да и погода внесла свои коррективы. В таких обстоятельствах срабатывают морально-волевые качества. Егор Костыря – гонщик совсем молодой, но амбициозный. На первом этапе уже поборолся на финише, но тогда попал в яму и проколол колесо. Зато почувствовал уверенность и силы, что готов бороться с ведущими в стране взрослыми. Взрослые ребята пока что более устойчивые, мощные, опыта у них побольше, но если посмотреть на тренировки Егора – его показатели со старшими на равных», – отметил тренер велогонщика Сергей Кондрашков.

Впервые в программу велогонки включены зачеты для мужских и женских любительских команд. Первым стартом для любителей стал этап в Мичуринском, они проехали по той же трассе, что и профессионалы. Мужские команды преодолели 5 кругов, женские – 3 круга.

У мужчин в индивидуальном зачете на первом этапе победил Иван Максимов из Клуба Любителей, вторым стал Константин Афанасьев (ETALON TEAM), третьим – Андрей Кулагин (ETALON TEAM). Лучшей мужской командой в общем зачете стала ETALON TEAM.

В индивидуальном зачете лучшей стала Ксения Бочкова из Class Team, вторая – Наталья Липина (ETALON TEAM), третья – Елизавета Страгулина (Горные Вершины). В командном зачете лучшей женской командой стала Class Team.

«Я занималась велоспортом пару лет, но в 16 закончила из-за травмы. Вернулась лет 10 спустя благодаря мужу, который меня тренирует. На «Золото Ладоги» меня позвали петербургские друзья, и я не смогла отказать себе в этом удовольствии. Всю зиму плотно тренировалась, чтобы именно здесь показать свою лучшую форму и начать сезон с «Золота Ладоги».

Нам очень повезло сегодня с погодой — профессионалы после своего финиша поделились впечатлениями, мы готовились к той же участи, но с нашим стартом погода улучшилась и дорога просохла. Сегодня очень красивый маршрут: леса, озеро, и главное — все очень безопасно», — рассказала победительница женского зачета Ксения Бочкова.

В первый раз участниками «Золота Ладоги» стали паравелосипедисты под предводительством трехкратного чемпиона мира Алексея Обыденнова.

«Таких мероприятий в России очень не хватает. Я очень рад, что это направление начинает развиваться. Совмещенные гонки, как для профессионалов, так и для любителей – этот формат очень важен, потому что любители могут воочию наблюдать соревнования профессионалов, а профессионалы, наоборот, посмотреть на любителей. Это такое большое комьюнити, которое развивает велоспорт в правильном направлении. Прекрасное и правильное начинание. благодарен всем, кто имеет отношение к этому мероприятию отношение», – отметил Алексей Обыденнов.

Четвертый этап «Золота Ладоги» пройдет 28 мая на автодроме «Игора Драйв». Профессиональные велогонщики преодолеют 124,8 км (26 кругов х 4,8 км), любительские команды и паравелосипедисты проедут 57,6 км (12 кругов х 4,8 км).

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер – deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс и Федерация велосипедного спорта России при поддержке Минспорта России.