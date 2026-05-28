Наука в лицах: на ПМЭФ откроется выставка портретов ведущих российских ученых

Плазменный ракетный двигатель и атомные батарейки, российские технологии производства специальных компонентов для нефтехимии, технологии радиационной безопасности и добычи редкоземельных металлов, новые альтернативы антибиотикам, лекарства от рака и орфанных заболеваний, новые материалы, проекты класса «мегасайенс» и «человекоцентричный» искусственный интеллект – передовые российские научные разработки способны изменить мир и улучшить жизнь людей. Выставка «Наука в лицах» вновь объединит российских ученых, авторов прорывных отечественных технологий, определяющих будущее. Церемония открытия выставки состоится 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

В экспозицию пятого сезона проекта войдут портреты 32 ученых из 15 регионов России, чьи изобретения и разработки были отмечены высокими наградами в области науки: лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Александра Аникина, Глеба Белозерова, Дмитрия Бутыльского, Виктории Ведюшкиной, Артема Исаева, Владислава Кибкало, Павла Мосеева, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых Михаила Шандова, лауреатов премии Правительства Москвы молодым ученым Павла Воробьева, Марии Дерябиной, Евгения Князева, Анастасии Липатовой, Анастасии Сосновцевой, лауреатов Научной премии Сбера Михаила Медведева и Дмитрия Пензара, лауреатов национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» Веры Виль и Степана Калмыкова, а также ученых, представивших свои разработки Президенту Российской Федерации на Конгрессе молодых ученых, победителей конкурсов Российского научного фонда, сотрудников ведущих российских научных организаций и высокотехнологичных компаний: СИБУРа, Сбера, Росатома.

«Молодые ученые играют ключевую роль в достижении технологического лидерства страны в важнейших отраслях, поэтому наша задача — обеспечить постоянный приток талантливых кадров в сферу исследований и разработок. И такие проекты по популяризации науки, как «Наука в лицах», этому активно способствуют», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Выставка пройдет при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также при поддержке Фонда Росконгресс и Сбера. Генеральным партнером проекта третий год подряд выступает компания СИБУР – лидер российской нефтегазохимии. Проект входит в инициативу Десятилетия науки и технологий «Наука рядом».

«Сегодня настоящие рок-звезды — это люди, которые создают технологии будущего, стоят на передовой прогресса. Среди героев выставки в этом году — две команды СИБУРа, работающие над отечественными технологиями производства гексена и катализаторов для базовых полимеров – материалов, которые окружают нас в повседневной жизни. Это сложнейшие научные разработки, на базе которых создаются первые российские производства этих специальных компонентов. Благодаря им появляются новые материалы для медицины, транспорта, строительства и других высокотехнологичных сфер экономики. При этом за любыми разработками всегда стоят талантливые исследователи, чьи идеи способны менять индустрию и качество жизни миллионов людей. Я уверена, что благодаря таким проектам, как «Наука в лицах», молодые ученые и инженеры становятся заметными, узнаваемыми и вдохновляют новые поколения развиваться в науке и технологиях», – отметила член правления, управляющий директор СИБУРа по научно-исследовательской деятельности и инновациям, развитию бизнеса и инжинирингу новых технологий Дарья Борисова.

«Поддержка науки и исследований – одно из стратегических направлений Сбера. Мы помогаем ученым по всей стране в рамках нашей Научной премии, а также внутренней R&D-премии Сбера для сильнейших исследователей. Молодые ученые занимают здесь особое место, так как обеспечивают преемственность научной школы и формируют тот кадровый потенциал, на котором будет строиться наука завтрашнего дня. Активное применение искусственного интеллекта в различных областях их ежедневной работы позволяет значительно ускорять исследования и создавать по-настоящему уникальные проекты. Поддержать таких ученых сегодня – значит инвестировать в технологическое лидерство России завтра. А эта выставка – еще один способ показать лица тех, кто уже сейчас определяет будущее отечественной науки», – сказал вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

Концепция выставки в 2026 году: «Ученые – новые рок-звезды». Концепция разработана совместно с креативным партнером – проектом ЧТИВО. Выставка покажет ученых дерзкими, смелыми, энергичными, настоящими рок-звездами. Ученые – больше не затворники в белых халатах, а яркие, творческие, увлеченные своим делом люди, современные герои, ищущие ответы на интеллектуальные вызовы и готовые менять мир. В июне 2026 года в печатном номере журнала ЧТИВО выйдет спецпроект, посвященный героям выставки.

Фотограф проекта – Ольга Тупоногова-Волкова, известный рекламный и fashion-фотограф, мультимедиа-художница и режиссер. В разные годы снимала обложки для главных российских глянцевых журналов: Vogue, Glamour, Tatler, AD, GQ, Harper's Bazaar, Esquire, Marie Claire. Ее фото публиковались в Vogue Portugal, Vogue Mexico, Condé Nast Traveler, Tatler, InStyle и других изданиях. Участница нескольких выставок в России и за рубежом, в том числе персональных выставок в Галерее ВХУТЕМАС, Agency Art Ru, в Музее современного искусства «Эрарта».

«Концепция, разработанная арт-директором журнала ЧТИВО Викторией Морозовской, сразу же зацепила и вдохновила меня. Казалось бы, что общего между учеными и рок-звездами? На самом деле очень многое: дух свободы мышления, свой собственный особенный язык, способность говорить с будущим поколением и, наконец, возможность остаться в истории навсегда. Я была рада, что наши герои с большим азартом включались в процесс съемки, были увлечены происходящим, а самое главное — довольны результатом. Это отличный знак для меня — значит зритель обязательно почувствует атмосферу и энергию этих фотографий. Как автор я получила большое удовольствие от съемки проекта, была чудесная профессиональная команда и по-настоящему вдохновляющие меня герои», – поделилась впечатлениями от работы с проектом Ольга Тупоногова-Волкова.

В течение года портреты выдающихся ученых увидят посетители крупнейших общественных пространств Москвы: ВДНХ, Парка Сокольники и Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, пассажиры Московского метрополитена. Выставку также представят на площадках федеральных университетов в регионах России. Герои проекта проведут лекции для студентов и примут участие в научных мероприятиях.

«Наука в лицах» завершит сезон на VI Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Научно-технологическом университете «Сириус» 25–27 ноября 2026 года. Ученые примут участие в дискуссиях Конгресса.