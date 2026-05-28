Пресс-релиз

Представители более 130 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ-2026

На данный момент участие в Форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ.

Президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях Форума, в том числе в сессии «Россия – США: диалог культур». Американская торговая палата в России (АмЧам) и Фонд Росконгресс проведут бизнес-диалог «Россия-США», который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

«Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что Форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества. К настоящему времени в мероприятиях Форума свое участие подтвердили представители более 130 стран и территорий, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей. Петербургский международный экономический форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня.

