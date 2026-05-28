Участники из 83 регионов России подали свои инициативы на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Заявочная кампания на шестой форум «Сильные идеи для нового времени» стартовала с 15 мая на идея.росконгресс.рф. Предложить инициативу может любой зарегистрированный пользователь. За две недели на крауд-платформу поступило более 3,5 тыс. идей из 83 регионов по всем пяти направлениям форума. В социальной инициативе, кадровой и технологической по числу проектов лидирует Саратовская область, в предпринимательской, а также экологической и климатической – Республика Башкортостан.

Об этом на совещании с представителями субъектов России рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин. Во встрече приняли участие более 250 человек из всех регионов страны.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» давно вышел за рамки площадки для сбора инициатив. Сегодня регионы становятся полноценными соавторами изменений. Именно на местах рождаются решения, которые помогают людям, поддерживают предпринимателей, развивают социальную сферу, технологии и городскую среду. В этом году мы видим высокую вовлеченность региональных команд уже на старте кампании: субъекты формируют экспертные пулы, проводят собственные сессии по генерации идей, подключают вузы, бизнес, муниципалитеты и общественные организации. Такой уровень включенности показывает, что форум стал для регионов рабочим инструментом развития и возможностью находить сильные решения вместе с жителями», – отметил Игорь Карачин.

О своем опыте участия в форумах прошлых лет и о статистике этого года рассказали представители Челябинской и Вологодской областей. Уральский регион ежегодно входит в число регионов, где особое внимание уделяют качеству инициатив и их дальнейшему внедрению. По итогам форума 2025 года 19 проектов вошли в топ-1000, а инициатива из топ-100 – «Роддом с душой» получила поддержку на федеральном уровне.

Проект помогает выстроить бережное сопровождение женщин и семей в период беременности, родов и первых месяцев после рождения ребенка. Команды роддомов проводят экскурсии для будущих родителей, помогают снизить стресс во время осмотров, развивают поддержку грудного вскармливания и программы профилактики профессионального выгорания для медицинских работников. Сегодня проект охватывает восемь роддомов Челябинской области и роддом № 3 Тюмени.

О подходах к организации работы в регионе рассказал заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артемов. По его словам, область выстроила участие в форуме как постоянную систему взаимодействия между органами власти, муниципалитетами, вузами, бизнесом и общественными организациями. В регионе проводят стратегические и отраслевые сессии, проектные лаборатории, акселераторы и встречи с авторами инициатив. Такой формат помогает глубже прорабатывать проекты, формировать команды и готовить решения к дальнейшему внедрению.

Вологодская область сохраняет лидерство по вовлечению муниципалитетов и числу участников форума. Регион уже направил более 350 инициатив и стал одним из самых активных участников заявочной кампании этого года. Исполняющий обязанности руководителя Аналитического центра администрации губернатора Вологодской области Илья Булавин рассказал о практике переноса модели форума на муниципальный и региональный уровни. В области создали штаб под руководством первого заместителя губернатора, подключили органы власти, муниципалитеты, вузы, общественные организации и деловые объединения. Команда региона выстроила единую систему поиска, экспертизы и сопровождения инициатив – от муниципального этапа до федерального форума.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. Его цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития. Интерес к форуму растет с каждым годом. Если в 2020 году участники подали 14,7 тысячи идей, то в 2025 году – уже более 35 тысяч. За это время поддержку через сервисы АСИ, партнеров форума и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.