6-й Российско-корейский молодежный форум состоится в Москве

30 мая в Москве состоится 6-й Российско-корейский молодежный форум, организованный Корейско-Российским Деловым Советом (KRBC) в рамках постоянно действующей платформы Российско-корейского молодежного диалога «На одном языке, на одной волне / #OneLanguageOneWave». Соорганизатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Форум пройдет на площадке «Согласие Hall» и объединит более 200 участников: российских студентов, изучающих корейский язык и культуру, корейскую молодежь, обучающуюся и работающую в России, представителей образовательного и экспертного сообщества двух стран.

Российско-корейский молодежный форум проводится с 2023 года и уже стал устойчивой площадкой для гуманитарного и образовательного диалога между молодежью России и Республики Корея. За это время мероприятия форума уже прошли в Сеуле и Москве, объединив студентов, молодых специалистов, экспертов и представителей деловых кругов.

Основной целью форума станет развитие молодежного взаимодействия, укрепление гуманитарных связей и повышение интереса к изучению русского и корейского языков, истории и культуры двух стран. Особое внимание будет уделено вопросам образовательных обменов, профессиональной ориентации молодежи и расширению возможностей международного сотрудничества.

«Российско-корейский молодежный форум формирует площадку для открытого диалога, обмена опытом и развития прямых контактов между молодежью России и Республики Корея. Сегодня особенно важно создавать возможности для общения, совместных инициатив и профессионального взаимодействия молодых людей, которые интересуются культурой, языком, образованием и перспективами сотрудничества двух стран. Мы поддерживаем развитие международного молодежного сотрудничества и уверены, что мероприятие укрепит партнерство между Россией и Кореей», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках деловой программы состоятся лекции и дискуссии с участием представителей академического сообщества, бизнеса и молодых лидеров России и Республики Корея. Участники обсудят современные направления российско-корейского сотрудничества, перспективы гуманитарных обменов и роль молодежных инициатив в развитии двусторонних отношений.

В числе спикеров форума – профессор МГИМО Андрей Сущенцов, представители Корейско-Российского Делового Совета, Посольства Республики Корея в Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Республике Корея, а также молодые представители образовательных и деловых сообществ двух стран.

«Большое количество корейской молодежи сегодня интересуется Россией, большое количество российской молодежи интересуется Кореей. Но, как правило, этот интерес реализуется через современные обезличенные средства коммуникации. Мы хотим, чтобы живое общение молодых людей наших двух стран стало важной частью открытия культуры, истории и языка страны партнера. Мы хотим, чтобы сверстники Кореи и России стали персональными проводниками друг для друга в удивительные миры своих стран.

Через общение и дружбу, через ощущение себя «на одной волне» наша молодежь сделает наши страны и народы еще ближе», – сообщил Президент Корейско-Российского делового Совета г-н Пак Чжонхо.

В программу форума войдут панельная дискуссия молодежи России и Республики Корея, концертная программа, церемония вручения стипендий, нетворкинг и неформальное общение участников.

