Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на ПМЮФ

С 27 мая по 10 июня 2026 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на ХIV Петербургский международный юридический форум. Мероприятие пройдет с 24 по 26 июня 2026 года в КВЦ «Экспофорум», г. Санкт-Петербург.

ПМЮФ — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте legalforum.info в разделе «СМИ».

Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 55.