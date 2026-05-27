Пресс-релиз

Диалог Россия–США продолжается на ПМЭФ-2026

Американская торговая палата в России (АмЧам) и Фонд Росконгресс проведут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) два диалога Россия–США.

Бизнес-диалог Россия–США состоится на Форуме уже во второй раз. Первый диалог прошел на ПМЭФ-2025 и вызвал значительный интерес со стороны российского и американского бизнеса. АмЧам и Фонд Росконгресс продолжают получать запросы от компаний обеих стран, заинтересованных в развитии сотрудничества и восстановлении деловых контактов.

«Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остается одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен», – отметил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Сессия станет площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

Кроме того, впервые в программе ПМЭФ появится отдельная сессия, посвященная культурному измерению российско-американских отношений.

В этом году Фонд Росконгресс при поддержке АмЧам организуют диалог «Россия – США: диалог культур». Культурный обмен исторически оставался одним из важнейших каналов взаимодействия между двумя странами даже в самые сложные периоды. Триумф русского балета в США, «джазовая дипломатия» и масштабные гуманитарные проекты XX века стали примерами взаимного интереса и уважения. Сегодня культурное сотрудничество, наряду с проектами в энергетике, технологиях и Арктике, сохраняет значительный потенциал для развития двусторонних связей.

Ключевым спикером сессии станет Родни Мимс Кук-младший (Rodney Mims Cook Jr.) – председатель Комиссии США по изящным искусствам (U.S. Commission of Fine Arts). Его участие в ПМЭФ организовано при поддержке Фонда Росконгресс.

Господин Кук также является основателем и президентом National Monuments Foundation (NMF) – организации, реализовавшей ряд значимых архитектурных и реставрационных проектов в разных странах мира, включая Россию и Санкт-Петербург.

