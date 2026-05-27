Пресс-релиз

Проект «Душа России» представит на ПМЭФ-2026 культурное наследие страны в современном прочтении

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 вновь будет работать павильон «Душа России» – экспозиция социокреативной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, реализуемая совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Пространство представит разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий, дизайна, социальных инициатив и региональных художественных традиций, объединенные идеей современного прочтения культурного наследия России. Павильон, архитектурную концепцию которого разработали Владимир и Александр Плоткины, покажет, как традиции, народные художественные промыслы и локальная идентичность становятся основой для создания новых брендов, художественных практик и креативных проектов. В основе визуального решения павильона – сочетание дерева, металла и света, что подчеркивает актуальное прочтение российского культурного кода – без музейной интонации и стилизации «под старину».

«Культурное наследие – важная часть креативной экономики и один из факторов формирования узнаваемого образа страны. Проект «Душа России» позволяет рассказать о культурном многообразии нашей страны современным языком — через дизайн, искусство, гастрономию, региональные бренды и новые творческие форматы. Особенно важно, что эта инициатива развивается на площадке ПМЭФ, где культура становится частью глобальной экономической и гуманитарной повестки», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В экспозиции будут представлены более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов со всей страны. Среди экспонатов – предметы интерьера, текстиль, коллекционный фарфор, арт-объекты, ювелирные изделия, инклюзивные проекты и современные интерпретации народных промыслов.

Например, участниками экспозиции станут Императорский фарфоровый завод, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, уральский проект «Антихрупкость», бренд «Крестецкая строчка», а также авторы, переосмысляющие культурное наследие через язык актуального искусства и предметного дизайна.

Отдельной частью павильона станет арт-кафе, где гостям форума будут подавать чай и кофе в авторской посуде креативного бренда «Антихрупкость», созданной на основе сысертского фарфора и вдохновленной эстетикой русской деревни.

«Душа России» также получит продолжение в гастрономическом пространстве ПМЭФ: ряд точек на площадке форума будут работать под эгидой проекта, продолжая традицию прошлого года. Через местные продукты, региональные рецепты и востребованные ресторанные форматы гастрономия будет представлена как часть культурного ландшафта страны.

Кроме того, более 30 стендов российских регионов в рамках выставочного пространства SPIEF Investment & Business Expo на ПМЭФ-2026 вновь будут объединены визуальной и смысловой концепцией проекта «Душа России». При этом каждый павильон станет витриной достижений, культурного кода, особенностей и традиций своего региона.

«Для нас «Душа России» – это возможность говорить о стране современным визуальным и культурным языком. Мы показываем Россию через талантливых людей, местные истории, дизайн, искусство, гастрономию и социальные проекты, которые рождаются в регионах. Важно, что традиции здесь становятся не архивом прошлого, а источником новых идей, образов и возможностей для развития креативной экономики», – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В рамках проекта также предусмотрена специальная лекционная и дискуссионная программа. На стенде «Души России» пройдут лекции и дискуссии о культурной идентичности, благотворительности, социальной ответственности бизнеса, развитии НКО, инклюзивных практиках, музыкальной индустрии, высокой моде и экспорте российских креативных брендов. Там же состоится награждение победителей VIII сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

