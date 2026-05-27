Молодежный день ПМЭФ-2026: кто формирует экономику и технологии будущего

Международный молодежный день ПМЭФ «День будущего» станет одной из ключевых площадок форума для обсуждения того, каким будет мир, экономика и рынок труда в ближайшие десятилетия. Программа объединит молодых предпринимателей, ученых, представителей власти, технологических компаний, медиасферы и международного сообщества. В центре внимания – искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего.

В дискуссиях примут участие представители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших российских и международных бизнесов, университетов и общественных организаций. Среди спикеров – помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор «Магнит» Евгений Случевский, сооснователь «Позитив Текнолоджиз» Юрий Максимов, управляющий партнер «Media Instinct Prime» Александр Сироватский, член совета директоров «Туту» Игорь Сивец, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Владимир Желонкин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом) и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Программа Молодежного дня охватывает ключевые направления, определяющие развитие экономики, общества и технологий в ближайшие десятилетия. В центре внимания – искусственный интеллект и цифровая трансформация, молодежное предпринимательство и инвестиции, международное сотрудничество, инженерное образование, медиа и экономика внимания, платформенная экономика, финансовая безопасность, туризм, развитие человеческого капитала и новые карьерные траектории для молодежи.

Отдельный блок программы посвящен перспективным технологиям и искусственному интеллекту. Участники обсудят развитие автономных ИИ-агентов, робототехники, инженерного предпринимательства, коммерциализацию научных разработок, применение нейросетей в образовании, финансах и управлении карьерой, а также влияние искусственного интеллекта на рынок труда, систему образования и экономику будущего.

Значительное внимание уделено молодежному предпринимательству, инвестициям и формированию новой экономики. В рамках сессий участники обсудят развитие технологических стартапов, платформенных бизнесов, инвестиционной среды, цифровой устойчивости экономики, а также роль молодых лидеров и предпринимателей в трансформации традиционных отраслей. Отдельные дискуссии будут посвящены экономическому росту, развитию управленческих компетенций и новым моделям взаимодействия бизнеса, государства и образовательной среды.

Существенную часть программы составят темы кадрового потенциала и образования. Эксперты обсудят престиж инженерных профессий, взаимодействие университетов и бизнеса, новые механизмы профориентации, роль олимпиад и проектных школ в подготовке специалистов будущего, а также конкуренцию государства и бизнеса за талантливую молодежь. Отдельное внимание будет уделено формированию современной системы подготовки кадров для цифровой и платформенной экономики.

В рамках медийного трека участники обсудят трансформацию глобального информационного пространства, экономику внимания, работу с молодежной аудиторией, влияние блогеров и лидеров мнений, а также роль цифровых платформ и новых медиа в формировании доверия, потребительского поведения и общественных смыслов.

Отдельный трек программы посвящен международному сотрудничеству и роли молодежи в формировании новой архитектуры глобального взаимодействия, трансформации международных отношений, совместным образовательныи и исследовательскии проектам, которые открывают уникальные возможности для профессионального роста. Особое внимание будет уделено развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, цифровых медиа и международных переговоров, что позволяет молодым специалистам не только адаптироваться к новым реалиям, но и стать инициаторами глобальных изменений. Вовлечение молодежи в стратегические инициативы и создание устойчивых механизмов сотрудничества способны превратить молодежную повестку в ключевой фактор экономического развития и укрепления двусторонних отношений на десятилетия вперед.

В программу также вошли сессии, посвященные развитию внутреннего туризма, креативных индустрий, финансовой грамотности и безопасности, региональному развитию, межпоколенческому диалогу и формированию локальных сообществ и новых смыслов для молодежи в регионах России.

Программа «Дня будущего» станет пространством открытого диалога между поколениями, площадкой для обсуждения новых идей и практических решений, а также возможностью для молодых лидеров напрямую взаимодействовать с представителями государства, бизнеса, науки и международного экспертного сообщества.