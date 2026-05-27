Территория инноваций станет единым пространством для презентации передовых решений на ПМЭФ‑2026

3-6 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) откроется Территория инноваций — флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций. Здесь пройдут дискуссии об актуальных направлениях технологического прогресса, а также будет работать выставка инновационных разработок от ведущих российских компаний. Подробная программа опубликована на сайте Форума.

«Территория инноваций — это место, где обсуждаются ключевые тренды, определяющие технологический уклад российского бизнеса, его конкурентоспособность на глобальных рынках. Здесь можно ознакомиться с новейшими разработками крупных корпораций и стартапов, в том числе лично пообщаться с их создателями. Уверен, что содержательное наполнение площадки по достоинству оценят как профессионалы, так и все участники ПМЭФ, интересующиеся технологиями и их влиянием на будущее», — отметил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Одной из центральных тем деловой программы Территории инноваций станет адаптация экономики и общества к эпохе искусственного интеллекта. Участники обсудят, как интегрировать новые технологии в рабочие процессы и обеспечить бесшовную коммуникацию в смешанных командах людей и ИИ‑агентов. Отдельное внимание уделят вопросам новых индустриальных стандартов качества и необходимых технологических компетенций для разных отраслей.

Еще один важный вопрос — вывод на рынок корпоративных ИТ‑решений, которые сейчас зачастую остаются внутри создавших их компаний. Будут предложены стратегии кооперации между бизнесом, наукой и государством для создания конкурентоспособных отраслевых решений.

Участники Территории инноваций также обсудят доступность новых продуктов для малого и среднего бизнеса в регионах, вопросы кибербезопасности, зависимость от зарубежных продуктов и стоимость внедрения технологий. Состоятся дискуссии по вопросам робототехники, квантовых и биотехнологий.

Территория инноваций станет единым выставочным пространством для презентации передовых разработок российских компаний на ПМЭФ. Так, на стенде Positive Technologies пройдет кибербитва искусственных интеллектов Standoff, которая максимально реалистично продемонстрирует, как ИИ меняет кибербезопасность уже сегодня. На киберполигоне, где воссозданы цифровые копии отраслей и инфраструктуры реальных компаний, автономный ИИ-агент попробует атаковать нефтегазовую отрасль: найти уязвимости, пройти по цепочке атаки и довести ее до критического сценария. Параллельно защищающий ИИ-агент будет расследовать инцидент, восстанавливать ход атаки и определять, в какой точке инфраструктура оказалась под ударом.

Также компания представит свою лабораторию Positive Labs с новейшими методами исследования защищенности современных устройств. В частности, посетители увидят лазерную установку для анализа защищенности микросхем методом инъекции сбоев. Она построена на оригинальных инженерных решениях Positive Technologies: от оптической схемы до управляющей электроники и программной среды. С ее помощью уже исследовали десятки российских, китайских и западных чипов.

Среди необычных форматов, представленных на Территории инноваций — историческая digital-экскурсия по штаб-квартире ЭР-Телеком Холдинг в Санкт-Петербурге. Офис компании расположен в здании Главного телеграфа XIX века на Почтамтской улице – объекте культурного наследия регионального значения. Специальный цифровой проект позволит гостям Форума увидеть, как историческое пространство обрело новую жизнь и стало современной площадкой для создания технологий будущего, сохранив при этом атмосферу и архитектурный характер эпохи.

В свою очередь, создатели информационной электронной системы ПРОГОСЗАКАЗ.РФ покажут ИИ‑систему для эффективных госзакупок. Разработчики компании «Электромотив» представят робота‑полицейского, способного заменить двух-трех патрульных, и робота‑садовода; компания «Битроботикс» — модульного робота‑упаковщика для пищевых производств, а ООО «Прикладная робототехника» — подводного робота с ИИ‑зрением. На стенде 3Logic Group & SBE Robotics можно будет понаблюдать за гуманоидными роботами и робособаками. ООО «Кашалот» продемонстрирует электровездеход с быстросменной лыжей и ИТ‑модулем для контроля городской среды: устройство адаптируется к сезону и само регулирует скорость и маршрут.

Посетители Территории инноваций также увидят станции подавления дронов от НПО «Киловатт», ИИ‑видеомониторинг для строек от QMonitoring, биометрические терминалы с локальной нейросетью от ООО «Метрика Б» (Inoface), гибкие солнечные панели российского производства от СОЛАРТЕК (CIGS) и многое другое.

Территория инноваций будет работать в павильоне G в течение всех дней работы ПМЭФ.