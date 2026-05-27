Специалисты по Питкяранте: Артемий Хомяков вышел в лидеры «Золота Ладоги», Альмир Валиев – лучший молодой гонщик

Российский велогонщик Артемий Хомяков из команды «Мангазея – Московский спорт» победил на втором этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Второй этап многодневки прошел в карельском городе Питкяранта. Динамичная и зрелищная кольцевая велогонка – спортсмены из 15 профессиональных команд России, Белоруссии и Казахстана проехали 20 кругов по 4,5 км. Общая дистанция – 90 км.

Первым финишировал Артемий Хомяков, вторым – Денис Савельев из сборной России по велоспорту на шоссе, третий – Савва Новиков («Мангазея – Московский спорт»).

«В этот раз на этапе в Питкяранте убрали гравийный участок, который был в прошлом году. Но гонка все равно получилась очень интересной, очень техничный этап с контруклоном – было скользко, но все справились без падений. Соперники боролись до самого конца, и до конца не было понятно, кто же победит. Получилось так, что сегодня желтая майка у меня, и команда все сделала для этого. Нужно было утвердить лидерство, это у нас сегодня получилось», – сказал после финиша Артемий Хомяков.

Артемию Хомякову вручили желтую майку лидера, в которой гонщик начнет следующий этап. Российский бренд VTR подготовил майки с уникальным дизайном, отсылающим к пейзажам Карелии, достопримечательностям Санкт-Петербурга и Выборга. Артемий Хомяков – победитель прошлогодней многодневки «Золото Ладоги», в тот раз его лидество в генеральной квалификации началось именно с победы на этапе в Питкяранте.

«В прошлом году я также забрал лидерскую майку в Питкяранте и не отдавал никому до конца гонки. Но тогда это был четвертый или пятый этап, а сейчас – всего лишь второй. Так что в этот раз сохранить ее до конца будет тяжелее и более ответственно, но, надеюсь, что справлюсь. Сокомандники помогут!», – добавил Артемий Хомяков.

Белую майку лучшего молодого гонщика получил казахстанец Альмир Валиев из команды ЦОП «Астана», завоевавший это звание и на прошлогодней гонке «Золото Ладоги».
Несколько промежуточных финишей выиграл чемпион Казахстана Даниил Пронский из команды «Vino – Северный Казахстан».

«Даниил Пронский – наш лидер, и сегодня он показал свой класс. Большую часть гонки провел в отрыве, так что для нашей команды этап удался, хотя и получился боевой – погода, ветер. Если вчера гонка была легкой, то сегодня это настоящий мужской этап. Здесь мощная конкуренция – сильнейшие российские гонщики из команды «Мангазея - Московский спорт», особенно выделю Савву Новикова. Немного не повезло сегодня Кириллу Миллеру из «Волга-Юнион», но он тоже один из сильнейших гонщиков России. Еще хочу отметить, как выросла организация гонки за эти несколько лет, все на высшем уровне: безопасность, проживание, питание», – рассказал тренер команды «Vino – Северный Казахстан» Сергей Данникер.

Олимпийский призер по лыжным гонкам, звезда шоу «Титаны», Александр Панжинский в рамках культурной программы «Золота Ладоги» провел для гостей и жителей Питкяранты зарядку на площади, пятикилометровый забег перед стартом второго этапа гонки и любительский велозаезд.

Третий этап «Золота Ладоги» пройдет 27 мая в поселке Мичуринское. Велогонщикам предстоит преодолеть 10 кругов вокруг Мичуринского озера, общая дистанция этапа – 138 км.

Впервые в программу велогонки включены зачеты для мужских и женских любительских команд. В первый раз участниками «Золота Ладоги» станут паравелосипедисты, в их числе – трехкратный чемпион мира Алексей Обыденнов.

Призовой фонд гонки составляет 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета застрахованы «СберСтрахованием». Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставлены «Флит-лизинг». Официальный партнер – deppa.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.

