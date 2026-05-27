Представлена программа Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина»

В Москве представили программу Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который состоится 3–4 июля 2026 года в Сахалинской области.

В рамках Форума обсудят ключевые направления развития беспилотных технологий и их интеграцию в экономику, вопросы безопасности и международного сотрудничества. Участники рассмотрят российский и зарубежный опыт внедрения инноваций, а также задачи по подготовке кадров и созданию современной инфраструктуры для беспилотной авиации.

«Международный форум «Крылья Сахалина» — ключевая площадка для демонстрации передовых решений в области беспилотных роботизированных систем. В этом году основной акцент сделан на практическом применении БПЛА, интеграции воздушных, наземных и морских комплексов, а также на внедрении единой системы идентификации и мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, продемонстрируем проект системы связи «ГЕОКОСМОС» от компании ZALA. Мы не только обсуждаем перспективы развития отрасли, но и показываем реальные результаты: сокращение площади лесных пожаров в 40 раз, предотвращение паводков, внедрение безэкипажной логистики и создание единой транспортной сети региона», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции, посвященной форуму.

Центральным событием Форума станет пленарное заседание «Сахалин — международный полигон беспилотных технологий: от регионального эксперимента к глобальному технологическому партнерству». В ходе дискуссии обсудят реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы», экспортный потенциал российских решений, единую систему идентификации гражданских дронов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и концепцию «цифрового неба» для бизнеса.

«Нами уже создана отечественная индустрия беспилотных авиационных систем, обладающая значительным производственным и технологическим потенциалом как в гражданском, так и в специальном направлениях. Теперь наша главная задача заключается в широкомасштабном и эффективном внедрении имеющихся разработок во все сферы народного хозяйства с учетом экономической эффективности выбранных сценариев применения. Уникальная география Сахалина и активная поддержка регионального правительства делают островной регион идеальной площадкой для отработки сложных мультисредовых сценариев — объединяющих воздушные, водные и наземные транспортные средства — и для масштабирования лучших практик на другие территории. Такие форумы как «Крылья Сахалина» служат ключевыми площадками для демонстрации технологий, проверки решений в реальных условиях и выработки нормативной и методологической базы для дальнейшего развития отрасли», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Отдельное внимание уделят вопросам тиражирования российских стандартов идентификации и управления беспилотниками в странах БРИКС и ШОС, адаптации технологий к экстремальным климатическим условиям и формированию единых подходов к сертификации БАС.

«Сахалин и первый российский дронопорт «Пушистый» как площадка «Крыльев Сахалина» стали эффективным и уникальным полигоном для отработки единой системы идентификации беспилотников во всех средах на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной по поручению Президента РФ. Благодаря тестированию на первом форуме такую платформу удалось запустить в России менее чем за год. С 1 марта к единой системе подключается гражданская беспилотная авиация. Прозрачность полетов для государства и регионов способствует смягчению вынужденных региональных запретов и расширению географии полетов. С помощью этой же системы происходит оценка технологической зрелости всех 100 подключенных беспилотных грузовиков, безаварийный пробег которых на сегодня превысил 17 млн км. На Сахалине с применением технологий «ГЕОКОСМОС», гибридной связи и госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» мы отрабатываем идентификацию одновременно авиабеспилоников и безэкипажных водных катеров, наземных робототехнических комплексов. В этом году на форуме мы представим новую разработку российского аналога DroneID — для определения данных дрона вне зон отсутствия сотовой связи. Проактивная позиция руководства Сахалина, совместная работа с передовыми российскими компаниями ускорит переход от экспериментов к промышленному применению беспилотного транспорта на Дальнем Востоке и по всей России», — подчеркнул директор проектов по авиации и БАС АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.

Кроме того, в рамках Форума рассмотрят роль беспилотных систем в развитии логистических коридоров, создании цифровых двойников территорий и трансфере лучших практик между регионами и странами-партнерами.

««Крылья Сахалина» — это событие международного масштаба. Беспилотные технологии становятся одним из ключевых направлений технологической кооперации, но любой достигнутый уровень в этой среде устаревает за несколько месяцев, если не двигаться вперед активно. За последние полгода совместно с Научным центром Минтранса мы составили карту технологического суверенитета в транспортных технологиях, где определили порядка 400 технологий, пять моделей по видам транспорта, 27 сквозных технологий — тех, что работают одновременно на всех направлениях. Из них 12–15 нужны уже сегодня. «Крылья Сахалина» создают такую среду, где важные решения принимаются быстро, а технологии проверяются в реальном взаимодействии. Это и есть формула продуктивной кооперации», — отметил заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.

Также в программе Форума — обсуждение комплексной антидроновой защиты инфраструктурных объектов, мониторинга критически важных объектов и экологии с использованием БПЛА и искусственного интеллекта, перспектив развития малой авиации, включая вопросы инфраструктуры аэродромов, регионального авиасообщения и популяризации авиационного туризма.

«На форуме «Крылья Сахалина» будет представлен проект развертывания сети «ГЕОКОСМОС» на территории островного региона. «ГЕОКОСМОС» — гибридная наземная инфраструктура, объединяющая возможности спутниковой связи и самодостаточной наземной сети. Система разрабатывается более 10 лет, уже два года эксплуатируется в нескольких регионах России и ежедневно доказывает свою эффективность в реальных условиях, в том числе при полном подавлении сигналов спутниковых группировок и мобильной связи. Разработчик системы «ГЕОКОСМОС» — компания ZALA — готов к развертыванию сети на территории всей страны, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», после принятия ключевых решений», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «ЗАЛА АЭРО» Сергей Люстарнов.

В деловой программе примут участие представители органов власти, в том числе стран АТР и формата «БРИКС плюс / аутрич», бизнеса, научного сообщества, институтов развития, а также ведущие эксперты отрасли.

Кроме того, в рамках Форума состоится конкурс на кубок Губернатора Сахалинской области по практической логистике, пройдут спортивные соревнования по гонкам дронов, фестиваль «Взлетай» и выездное заседание Совета НПЦ по мультисредовым сценариям применения беспилотных систем.

Международный форум «Крылья Сахалина» будет организован на площадке «Сахалин-Экспо», расположенной на дронопорте «Пушистый», при поддержке Фонда Росконгресс.

Мероприятие пройдет в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Здесь же 29–30 июля состоится Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» и 30–31 июля пройдет 30-й Международный Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина». Оба мероприятия также пройдут в статусе выездной площадки ВЭФ.

XI Восточный экономический форум состоится 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.