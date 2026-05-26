Велогонщики команды «Мангазея – Московский спорт» заняли весь пьедестал на первом этапе «Золота Ладоги»

Российский велогонщик Александр Шакотько, выступающий за команду «Мангазея – Московский спорт», стал победителем первого этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Первый этап стартовал в карельском городе Олонец. Спортсмены из 15 профессиональных команд России, Белоруссии и Казахстана преодолели 124 км и финишировали в Питкяранте.

Весь пьедестал почета по итогам первого этапа заняли велогонщики из команды «Мангазея – Московский спорт». Дебютант гонки Александр Шакотько опередил прошлогоднего победителя «Золота Ладоги» Арсения Хомякова, третьим финишировал Савва Морозов.

«Этап начали спокойно, но примерно к первому спринтерскому финишу от нас в отрыв ушла группа гонщиков. Благодаря хорошей командной работе получилось их догнать, а потом хорошо проехать до конца. Все решил очень коварный финиш – важно было правильно пойти последний поворот, от этого и зависела победа. Сегодня мне еще понравилась погода, несмотря на встречный ветер, надеюсь, такая погода будет и на остальных этапах. Это «Золото Ладоги» – дебютное для меня, и я очень постараюсь сохранить майку лидера до конца гонки», - пояснил победитель этапа.

Александру Шакотько вручили желтую майку лидера, в ней гонщик начнет следующий этап. Российский бренд VTR подготовил майки с уникальным дизайном, который отсылает к пейзажам Карелии, достопримечательностям Санкт-Петербурга и Выборга.

«Сегодня был хороший равнинный этап с техничным финишем – сложность в том, что последний километр идет под спуск и на высокой скорости. Два поворота – и вот уже трудно сменить свою позицию на скорости за 60 км/ч. Все правильно сделали ребята из «Мангазея – Московский спорт», а вот сборная России немного тактически ошиблись», – отметил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин.

«Вообще, мне понравился почти весь пелотон, конкуренция была на уровне. Классно выглядела команда из Казахстана, Volga Union, тюменская команда», - дополнил Ренат Хамидулин.

Второй этап пройдет 26 мая в городе Питкяранта. Гонка будет круговой – велогонщики проедут 104 км (20 кругов по 5,2). Общий маршрут профессионального зачета веломногодневки составляет 800 км (7 этапов).

«По большому счету, у нас в стране всего две такие длинные гонки – «Золото Ладоги» и «Дружба народов Северного Кавказа», таких гонок не много и в Европе, – добавил Ренат Хамидулин. – Мы очень благодарны организаторам, ведь «Золото Ладоги» уже четвертый год занимает важную позицию в нашем календарном плане».

Впервые в программу велогонки включены зачеты для мужских и женских любительских команд. В первый раз участниками «Золота Ладоги» станут паравелосипедисты, в их числе – трехкратный чемпион мира Алексей Обыденнов.

Призовой фонд гонки составит 3 миллиона рублей. Он будет распределен среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачета будут застрахованы «СберСтрахованием».

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерация велосипедного спорта России.