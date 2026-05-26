Опубликован состав спикеров Дня международной кооперации МСП в рамках Петербургского международного экономического форума – 2026

Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет 3 июня и объединит представителей органов власти, бизнеса, институтов развития, банковского сектора, технологических компаний и международного экспертного сообщества. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».

«Российский форум МСП традиционно открывает деловую программу ПМЭФ и выступает одной из ключевых площадок для выработки практических решений по развитию предпринимательства, международной кооперации и технологического обновления экономики. Сегодня МСП – это не только важнейший сектор экономики, но и источник гибкости, инноваций и новых точек роста. В этом году в центре внимания форума – цифровая трансформация, искусственный интеллект, международное сотрудничество, развитие производственных компаний и поддержка предпринимательских инициатив в регионах. Уверен, что диалог бизнеса, власти и институтов развития позволит сформировать новые эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В центре деловой программы форума – вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, международной кооперации, кадрового обеспечения, развития производственных МСП, инструментов финансирования и государственной поддержки предпринимательства.

Среди участников – представители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших российских компаний и международного бизнес-сообщества. В дискуссиях примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Денис Тюпышев, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Борис Ташимов, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, министр Правительства Москвы Екатерина Соловьева, а также представители Банка России, ФНС России, Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, международных деловых объединений, включая Американскую торговую палату в России, Ассоциацию европейского бизнеса и Союз китайских предпринимателей в России.

Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству. В программу вошли сессии, посвященные взаимодействию с Китаем, странами Азии и Ближнего Востока, а также развитию технологического партнерства с ОАЭ.

В рамках форума также состоятся практические мастер-классы, бизнес-разборы и специальные сессии по производительности труда, предпринимательскому образованию, маркетплейсам, промышленной кооперации и акселерации МСП.

Для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные условия участия в мероприятиях стартового дня ПМЭФ-2026 – пакет доступен по стоимости 66 000 рублей (с учетом НДС). Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых участие может быть согласовано по льготной стоимости – 25 000 рублей (с учетом НДС) в рамках установленной квоты.