На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Опубликован состав спикеров Дня международной кооперации МСП в рамках Петербургского международного экономического форума – 2026

Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет 3 июня и объединит представителей органов власти, бизнеса, институтов развития, банковского сектора, технологических компаний и международного экспертного сообщества. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».

«Российский форум МСП традиционно открывает деловую программу ПМЭФ и выступает одной из ключевых площадок для выработки практических решений по развитию предпринимательства, международной кооперации и технологического обновления экономики. Сегодня МСП – это не только важнейший сектор экономики, но и источник гибкости, инноваций и новых точек роста. В этом году в центре внимания форума – цифровая трансформация, искусственный интеллект, международное сотрудничество, развитие производственных компаний и поддержка предпринимательских инициатив в регионах. Уверен, что диалог бизнеса, власти и институтов развития позволит сформировать новые эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В центре деловой программы форума – вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, международной кооперации, кадрового обеспечения, развития производственных МСП, инструментов финансирования и государственной поддержки предпринимательства.

Среди участников – представители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших российских компаний и международного бизнес-сообщества. В дискуссиях примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Денис Тюпышев, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Борис Ташимов, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, министр Правительства Москвы Екатерина Соловьева, а также представители Банка России, ФНС России, Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, международных деловых объединений, включая Американскую торговую палату в России, Ассоциацию европейского бизнеса и Союз китайских предпринимателей в России.

Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству. В программу вошли сессии, посвященные взаимодействию с Китаем, странами Азии и Ближнего Востока, а также развитию технологического партнерства с ОАЭ.

В рамках форума также состоятся практические мастер-классы, бизнес-разборы и специальные сессии по производительности труда, предпринимательскому образованию, маркетплейсам, промышленной кооперации и акселерации МСП.

Для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные условия участия в мероприятиях стартового дня ПМЭФ-2026 – пакет доступен по стоимости 66 000 рублей (с учетом НДС). Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых участие может быть согласовано по льготной стоимости – 25 000 рублей (с учетом НДС) в рамках установленной квоты.

Картина дня
«Нищета, не обижайтесь». Семья мажора, устроившего ДТП в Нижнем, разбогатела на СВО
Семья мажора Корнилова из Нижнего Новгорода заработала на контрактах с Минобороны
«Может подорвать усилия». В ЕС опасаются назначать переговорщика с Россией
Politico назвало новых кандидатов от Европы на роль переговорщика с Россией
Над Россией уничтожили 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1553-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1553-й день
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
«Кошмарные сценарии». Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград
Глава МИД Литвы Будрис объяснил, почему призвал атаковать Калининград
Всегда мечтал сыграть Печорина. Лучшие роли Олега Даля
Чего хотели русские фашисты во времена Сталина и почему они полюбили СССР?
Российская фашистская партия была основана в Китае 95 лет назад
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами