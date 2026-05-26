Зона делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026: расширяя горизонты международного сотрудничества

На 29-ом Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 3 по 6 июня 2026 года, будет работать Зона делового общения Roscongress International. Этот формат коммуникационной и тематической площадки, разработанный международной платформой Фонда Росконгресс Roscongress International, зарекомендовал себя как эффективная экосистема для диалога между представителями государственных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и зарубежных государств. Успешный старт проекту был дан в 2025 году: Зона делового общения Roscongress International впервые была организована на ПМЭФ, а затем на Восточном экономическом форуме.

В 2026 году состав партнеров Зоны делового общения Roscongress International, проверенных временем и совместными проектами, продолжит активную работу по продвижению повестки международной бизнес-кооперации. Инфраструктура Зоны делового общения Roscongress International включит в себя партнёрские стенды, переговорные комнаты, открытую лаунж-зону, а также зону для проведения презентационных мероприятий. Площадка будет располагаться в павильоне E напротив стенда страны-гостя ПМЭФ – Королевства Саудовская Аравия.

«Успешная работа Зоны делового общения Roscongress International в 2025 году подтвердила ее стратегическую значимость как уникальной экосистемы для международного диалога. Здесь международный бизнес решает конкретные задачи: представляет свои возможности, ведет переговоры и договаривается о старте совместных проектов. Инфраструктура Зоны предоставляет для этого все возможности. В 2026 году мы с уверенностью смотрим в будущее и рады приветствовать наших партнеров, с которыми нас связывает успешный опыт совместной работы. Их участие в проекте подтверждает: наш формат востребован для построения доверительных отношений», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Партнерами Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026 выступят Деловой совет Россия – АСЕАН, Российско-Таиландский деловой совет, Международная медиасеть TV BRICS, Управление по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании.

Фонд Росконгресс на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Деловым советом Россия – АСЕАН как в части насыщения деловой повестки мероприятий в России, так и в организации мероприятий за рубежом. Деловой совет выступал партнером форумов Фонда в Малайзии и Индонезии. На ПМЭФ-2025 Деловой совет Россия – АСЕАН уже выступал партнером Зоны, организовав совместный стенд с Деловым консультативным советом АСЕАН (ASEAN–BAC). В настоящее время осуществляется взаимодействие по продвижению Делового форума в рамках саммита Россия – АСЕАН в июне 2026 года, а также прорабатывается совместное деловое мероприятие на Филиппинах.

«Сотрудничество со странами АСЕАН носит стратегический характер: это один из самых динамичных регионов мира, и мы видим значительный потенциал для развития торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом году мы отмечаем 35-летие установления отношений между Россией и АСЕАН. Опыт прошлого года подтвердил – Зона делового общения Roscongress International на ПМЭФ позволяет предпринимателям находить партнеров, налаживать сотрудничество и обсуждать совместные инициативы.

Рассчитываем, что Форум станет логичным продолжением нашей общей повестки и важным событием юбилейного года», – отметил Председатель Делового совета

Россия–АСЕАН Иван Поляков.

Партнерство с Международной медиасетью TV BRICS, успешно реализованное международной платформой Фонда Росконгресс Roscongress International в 2025 году в формате совместной телестудии на ПМЭФ, получит свое развитие и в 2026 году. На площадке Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026

TV BRICS вновь организует специализированное медиапространство для интервью с лидерами бизнеса и государственными деятелями.

«Студия TV BRICS в Зоне делового общения Roscongress International даст возможность участникам ПМЭФ транслировать свое экспертное мнение на многомиллионную международную аудиторию, что позволит заметно поднять актуальность темы и повысить личную профессиональную эффективность. Ежедневно TV BRICS вместе со СМИ-партнерами создают пространство медиадипломатии, где бизнес и госорганы могут результативно взаимодействовать для развития торгово-экономических отношений между странами БРИКС и продвижения инвестиционных проектов», – отметила генеральный директор Международной медиасети TV BRICS Жанна Толстикова.

В Зоне делового общения Roscongress International также будет представлен партнерский стенд Российско-Таиландского делового совета (РТДС). В 2025 году РТДС выступал партнером Зоны на Восточном экономическом форуме, где провел серию встреч с участием таиландского бизнеса. В ноябре 2025 году Советом было организован

I Российско-Таиландский инвестиционный форум (РТИФ) на Пхукете – крупнейшее деловое событие в истории взаимодействия двух стран. Партнером РТИФ выступил Фонд Росконгресс. В октябре 2026 году планируется проведение Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума в Королевстве Таиланд.

«Взаимодействие с Фондом Росконгресс является для нас важным элементом стратегии развития. Мы дали старт первому бизнес-диалогу на ПМЭФ-2025 и успешно выступили партнером Зоны делового общения Roscongress International на ВЭФ-2025. Сейчас Российско-Таиландский деловой совет ведет активную подготовку ко

II Российско-Таиландскому инвестиционному форуму в Бангкоке. Площадка Зоны на ПМЭФ-2026 станет для нас идеальным местом для переговоров с потенциальными партнерами перед стартом этого масштабного мероприятия», – подчеркнул председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко.

Одним из новых партнеров Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026 выступает Управление по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании (TISEZA). 15 мая 2026 года Фонд Росконгресс совместно с TIZESA и АО «Российский экспортный центр» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в городе Аруша (Танзания) на полях заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству провели Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум, который дал импульс развитию двусторонних связей. Ранее, в декабре 2025 года, TISEZA приняла участие в Диалоге «Укрепление трехстороннего сотрудничества» «на полях» Второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире, подтвердив заинтересованность в системном взаимодействии с российскими деловыми кругами.

«15 мая 2026 года мы успешно провели Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум, который дал мощный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Всего через несколько недель, на полях ПМЭФ-2026, танзанийская делегация получит уникальную возможность продвинуть свою повестку, укрепить двусторонние отношения и представить инвестиционный потенциал Танзании российскому бизнесу. Сегодня отношения между Россией и Танзанией процветают и динамично развиваются. Уверен, что Зона делового общения Roscongress International станет для нас эффективной площадкой для переговоров, поиска новых партнеров и запуска совместных проектов», – отметил генеральный директор Управления по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании (TISEZA) Гилеад Тери.

Зона делового общения Roscongress International – это открытое пространство, доступное для всех участников ПМЭФ-2026. Здесь можно напрямую пообщаться с международными партнерами Фонда, иностранными делегатами, узнать о глобальных проектах Roscongress International и представить собственные инициативы. Площадка полезна и для российских компаний и регионов, которые ищут надежных зарубежных контрагентов: комплексная инфраструктура Зоны позволяет в короткие сроки провести серию переговоров, презентовать свои проекты, найти партнеров для совместных инициатив и обсудить конкретные шаги по выходу на внешние рынки. Посещение Зоны дает уникальный шанс в одном месте встретиться с ключевыми игроками международного бизнеса.

«Зона делового общения Roscongress International – это не просто переговорная площадка, а полноценная точка доступа к международной повестке Фонда Росконгресс. Мы сделали ее максимально открытой и удобной для всех гостей Форума. Особую признательность хочу выразить нашим международным партнерам. Мы ценим доверие, которое они нам оказывают, и дорожим возможностью развивать с ними долгосрочные отношения. Важно, что наше сотрудничество не заканчивается на одном проекте: совместные инициативы продолжаются на других площадках Фонда в России и за рубежом. Вокруг Зоны делового общения Roscongress International формируется настоящее международное сообщество единомышленников, объединенных общей целью – развивать взаимовыгодную бизнес-кооперацию. Также подчеркну: здесь российские компании и регионы смогут без лишних барьеров найти иностранных партнеров и из первых уст получить экспертные консультации по выходу на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Приглашаем всех, кто заинтересован в международном сотрудничестве, посетить нашу Зону», – отметила заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева.