Пресс-релиз

Будущее городской среды и территорий обсудят на площадке «Росконгресс Урбан Хаб» в рамках ПМЭФ

Деловая программа тематической площадки «Росконгресс Урбан Хаб» будет посвящена теме «Эволюция городов». В центре внимания участников – современные подходы к развитию территорий, создание комфортной городской среды, внедрение цифровых технологий, развитие человеческого капитала и формирование новой экономики городов.

«Сегодня города становятся ключевыми центрами экономического роста, технологического развития и концентрации человеческого капитала. Тематическая площадка «Росконгресс Урбан Хаб» формирует пространство для профессионального диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом по вопросам формирования современной городской среды, отвечающей запросам людей и задачам устойчивого развития территорий. В условиях глобальной трансформации особое значение приобретают вопросы качества городской среды, развития инфраструктуры и внедрения инновационных решений в градостроительство», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Программа объединит представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, архитектурного и профессионального сообщества для обсуждения ключевых вызовов и перспектив градостроительной отрасли. Участники рассмотрят вопросы развития агломераций и малоэтажного строительства, модернизации инженерной инфраструктуры, создания новых городских центров, сохранения идентичности территорий и повышения качества городской среды.

Отдельное внимание будет уделено цифровой трансформации отрасли, применению искусственного интеллекта в градостроительстве, развитию общественных пространств и парков, а также новым инвестиционным механизмам в девелопменте, включая исламские финансы и модели государственно-частного партнерства. В повестку также войдут вопросы развития туристических территорий и трансформации курортной инфраструктуры в современные экономические кластеры.

Одним из приоритетных направлений программы станет кадровое обеспечение строительной отрасли и вовлечение молодежи в формирование городов будущего. В Молодежный день на площадке пройдет профориентационная игра-клаузура «Градостроительный вызов», ориентированная на молодых специалистов в сфере архитектуры, урбанистики и территориального планирования.

Деловая программа тематической площадки «Росконгресс Урбан Хаб» традиционно станет одной из ключевых площадок ПМЭФ для обсуждения стратегических вопросов развития городской экономики, инфраструктуры и современных подходов к формированию комфортной среды для жизни, работы и туризма.

