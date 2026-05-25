Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума – 2026

На официальном сайте президента Российской Федерации размещено приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума – 2026, который состоится под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

В приветствии глава Российского государства отметил, что Петербургский международный экономический форум традиционно объединяет ведущих политиков, представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.

«Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог – особенно актуальны и востребованы. Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения. Вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях – в ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России», – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что насыщенные и ориентированные на результат дискуссии в рамках Форума послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни.