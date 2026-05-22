Пресс-релиз

Россия и Монголия обсудили развитие бизнес-диалога на площадке ПМЭФ

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэнгийн Давой.

Стороны обсудили участие монгольской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, развитие двустороннего делового сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия на площадках Фонда Росконгресс.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию прямых контактов между бизнесами России и Монголии, вопросам реализации совместных инфраструктурных и энергетических проектов.

«В этом году Россия и Монголия отмечают 105-летие установления дипломатических отношений – знаковую дату, отражающую многолетние традиции доверия, добрососедства и взаимного уважения между нашими странами. Российская сторона придает большое значение международным форумам как эффективному механизму расширения сотрудничества. Рассчитываем, что участие монгольской делегации в ПМЭФ позволит придать дополнительный импульс развитию прямых контактов между бизнесами двух стран, продвижению совместных проектов, а также расширению взаимодействия в сфере транспорта, логистики, энергетики и промышленной кооперации», – отметил Антон Кобяков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Дуламсурэнгийн Даваа подчеркнул важность расширения практического взаимодействия между предпринимательскими кругами двух стран.

«Монголия заинтересована в расширении практического взаимодействия с российскими партнерами. Чем активнее представители бизнеса участвуют в совместной работе и профессиональном диалоге, тем больше возможностей появляется для реализации конкретных проектов и инициатив. Рассчитываем, что площадка Петербургского международного экономического форума будет способствовать дальнейшему развитию деловых контактов между нашими странами», – подчеркнул Дуламсурэнгийн Даваа.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема форума – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

