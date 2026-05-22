Пресс-релиз

В Москве обсудили развитие российско-сингапурских отношений и участие Сингапура в деловых мероприятиях в России

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сингапур в Российской Федерации Марка Нео, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках ключевых деловых мероприятий в России и мире. Отдельное внимание было уделено Саммиту Россия – АСЕАН, который состоится с 17 по 19 июня в Казани, и Деловому форуму Россия – АСЕАН, который пройдет на полях Саммита.

В настоящее время партнерство России и АСЕАН, преодолев 35-летний рубеж, находится на этапе формирования новой, прагматичной повестки. В ходе встречи Антон Кобяков отметил, что несмотря на текущую геополитическую турбулентность и имеющиеся ограничения, Сингапур остается важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы позитивно оцениваем перспективы двусторонних отношений в контексте международной и региональной ситуации. Несмотря на существующие ограничения, за последнее время товарооборот между нашими странами значительно увеличился. Думаю, что поддержание этой тенденции отвечает интересам и России, и Сингапура», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков.

Он также добавил, что одной из важных задач видит дальнейшее развитие связей России с АСЕАН, и выразил убежденность, что сложившийся позитивный настрой на развитие сотрудничества создает хорошую основу для дальнейших совместных шагов, в первую очередь в рамках предстоящего Саммита и Делового форума, а также на других крупных многосторонних площадках.

Речь в ходе встречи шла о подготовке Саммита и Делового форума Россия – АСЕАН, программе событий и графике протокольных мероприятий, культурной программе. Антон Кобяков подчеркнул, что в настоящий момент Фондом Росконгресс при участии ТПП России, Министерства экономического развития Российской Федерации и Делового совета Россия – АСЕАН ведется активная работа по формированию программы предстоящих мероприятий. Рабочую группу по этому направлению возглавляет Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев.

Участники встречи также обсудили вопросы участия делегаций Сингапура в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 3 по 6 июня, и других ключевых деловых мероприятиях в России в этом году. Антон Кобяков отметил, что в этом году на выставке будет широко представлена страна – гость Форума – Саудовская Аравия. Также планируется организация странового стенда Киргизии. В рамках программы ПМЭФ пройдет традиционный бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН, организуемый при содействии Делового совета Россия – АСЕАН и Евразийской экономической комиссии. Сингапурская сторона была приглашена принять участие и в других флагманских мероприятиях Фонда Росконгресс – Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября, и в Российской энергетической неделе, мероприятия которой пройдут в Москве с 14 по 16 октября.

В завершение встречи речь шла о расширении взаимодействия России и Сингапура в реализации совместных проектов, направленных на укрепление деловых связей двух стран. Была отмечена системная работа Фонда Росконгресс по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества со странами АСЕАН.

Ключевым партнером Фонда на сингапурском направлении является Российско-сингапурский деловой совет (РСДС), который выступил с инициативой совместной организации Российско-сингапурского бизнес-диалога осенью этого года в Сингапуре. Кроме того, во второй половине 2026 году запланировано проведение совместно с Деловым советом Россия – АСЕАН мероприятия в формате Россия – АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

