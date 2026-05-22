Юрий Трутнев пригласил китайскую делегацию принять участие в ВЭФ 2026 года

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригласил китайскую делегацию принять участие в XI Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«В сентябре во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. Это наша ключевая площадка, ориентированная на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, разумеется, с Китаем. В Форуме традиционно принимает участие Президент Российской Федерации, а Китай является одним из главных гостей Восточного экономического форума. Ждем на ВЭФ представительную китайскую делегацию и в этом году», — отметил Юрий Трутнев во время шестого заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, которое состоялось в Харбине (КНР).

В рамках визита в Харбин также прошло третье заседание Делового совета Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, в котором приняли участие более 200 представителей из более чем 100 российских и китайских компаний. Фонд Росконгресс выступил соорганизатором проведения третьего Делового совета и оказал поддержку в организации биржи деловых контактов и бизнес-встреч.

Деловой совет – ключевой инструмент развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства, который осуществляет свою деятельность в рамках Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Сопредседателями комиссии выступают Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев и Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин.